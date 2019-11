Mannheim. (pol/mün) Vier Menschen mussten am Samstag nach einer Kollision in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr in Mannheim zwischen Sandhofen und Luzenberg.

Ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer kam auf der Diffenéstraße auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei vermutet in ihrer Mitteilung, dass der Fahrer zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs war.

Es kam zur Kollision mit dem Nissan einer 29-Jährigen aus Böhl-Iggelheim.

In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen, die leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.