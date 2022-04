Von Harald Berlinghof

Mannheim. Großstädte sind aufgrund von Versiegelung und verdichteter Bebauung mit wenig Grünanteil besonders betroffen von der Klimaveränderung. Die Zahl der jährlichen Hitzetage mit Temperaturen von mindestens 30 Grad Celsius ist seit 1991 um 81 Prozent auf 21 Tage gestiegen. Im Rahmen eines Pilotprojekts hat die Smart City Mannheim GmbH vor Kurzem Klimasensoren im Stadtgebiet installiert. Sie sollen durch kontinuierliche Messung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie von Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur Auskunft darüber geben, wie und wo zielgerichtete Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung erfolgen können und wo sie sinnvoll sind.

Hintergrund > Unter dem Begriff "Smart City" versteht man die intelligent vernetzte, digitalisierte Stadt. Dabei geht es darum, mithilfe der Digitalisierung die Lebensqualität zu verbessern, den öffentlichen Raum aufzuwerten sowie die städtischen Prozesse bürgerorientierter und effizienter zu gestalten. Dazu werden Daten erfasst und mit bereits bestehenden Informationen verknüpft, um dann entsprechende Handlungskonzepte entwerfen zu können. Ausführendes Organ dabei ist die Smart City Mannheim GmbH, ein im Frühjahr 2021 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von Stadtverwaltung und MVV Energie AG. Die Gründung folgte auf die Auswahl des Programms "Modellprojekte Smart Cities" des Bundesinnenministeriums, bei dem die Verwaltung sich beworben hatte. Im September 2020 erhielt Mannheim in der zweiten Staffel des Programms als eine von 20 Städten den Zuschlag und bekommt bis 2027 zwölf Millionen Euro an Fördergeldern für die Umsetzung der Mannheimer "Smart City"-Strategie. In der Quadratestadt liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Energie und Dekarbonisierung, Mobilität sowie Klima und Nachhaltigkeit. Dafür soll unter anderem der Stromverbrauch der stadteigenen Liegenschaften, einschließlich Schulen und Eigenbetriebe, durch Photovoltaikanlagen gedeckt werden. Ein Ziel von Smart City Mannheim ist die Vernetzung von Verwaltung, Bürgerschaft, etablierten Unternehmen, Start-ups, Hochschulen und Bildungseinrichtungen, um gemeinsam digitale Ideen für die zukunftsfähige Stadt zu entwickeln. Zu diesem Zweck soll auch eine Datenplattform aufgebaut werden, auf welche die Bürgerinnen und Bürger zugreifen können. hab

"Die Sensoren sind Klimamessgeräte nach Standards des Deutschen Wetterdienstes, aber keine Schadstoffsensoren", erläutert Robert Thomann, Geschäftsführer von Smart City, bei der Installation der ersten Sensoren auf dem Alten Messplatz. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: In Mannheim sind es vor allem die Innen- und die Neckarstadt, die sich im Sommer besonders aufheizen. "Der Aufbau eines engmaschigen Klimamessnetzes ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur nachhaltigen Stadt", betont Oberbürgermeister Peter Kurz.

Die erhobenen Daten, die von den Sensoren in Echtzeit an eine zentrale Verarbeitungsstelle von Smart City geschickt werden, bilden eine Grundlage für die Entwicklung von Klimaanpassungskonzepten. Nach einer Erprobungsphase sollen die Daten dann auch auf der gerade entstehenden Datenplattform veröffentlicht werden.

55 Messstationen wurden in einem ersten Schritt an 40 Standorten in Neckarstadt-Ost und -West zwischen Her-zogenriedstraße und dem Neckar aufgebaut. Es handelt sich um 15 Windmessgeräte und 40 Temperaturmessgeräte. Alle Sensoren sind mit kleinen Solarzellen ausgestattet und damit unabhängig von einer Stromzufuhr. Das erleichtert die Anbringung in etwa drei Metern Höhe an beliebigen Laternenmasten oder Ampelmastanlagen. Insgesamt in den kommenden Tagen sollen circa 300 Sensoren in hoch verdichteten Stadtteilen angebracht werden. Nach der Neckarstadt ist die Installierung solcher Klimasensoren in der Innenstadt vorgesehen. Dort könnten auch Sensoren in größerer Höhe zum Beispiel auf den Reiss-Engelhorn-Museen oder dem MVV-Hochhaus angebracht werden.

Info: www.smartmannheim.de