Von Harald Berlinghof

Mannheim. Mit zwei Mal 500 PS pflügt das Boot der Wasserschutzpolizei durch das Mühlauhafenbecken und wirft das Wasser laut rauschend vom Bug nach links und rechts weg. Die Dämmerung ist angebrochen, und die Temperatur liegt bei zehn Grad Celsius. Alle sind hellwach und aufgeregt. Bootskapitän und Hauptwachtmeister Rüdiger Schill behält die Wassertiefe und die Geschwindigkeit im Auge. Das Radar benötigt er an diesem frischen Novembermorgen aber nicht. Die Sicht ist gut und der Verkehr mit Binnenschiffen überschaubar.

Ein Stück weiter bergwärts, wie die Binnenschiffer die Richtung gegen den Strom bezeichnen, kommt die „Princess“ in Sicht. Der Niederländer mit Heimathafen Kampen an der Ijssel hat längsseits eine schwimmende Ponton-Stahlhalle angetäut. Von Andernach, nördlich von Koblenz, hat das Binnenschiff die Halle bis in den Mühlauhafen bugsiert.

Die Mitarbeiter der Mannheimer Wasserschutzpolizei warten gespannt auf die Ankunft der neuen Halle. Die beiden Boote der Wasserschutzpolizei Mannheim im Mühlauhafen haben nun eine neue Garage. Vorbei die Zentimeterarbeit, wenn man die Boote in die alte Halle fahren musste. Links und rechts verblieben dem Mann am Ruder gerade mal zwei Zentimeter Luft beim „Einparken“.

Die neue Halle bietet Platz für beide Boote. Ein halber Meter links und rechts zur grauweißen Stahlwand ist die neue Toleranz, die zur Einfahrt bleibt. Spielerisch leicht löst Rüdiger Schill das nautische Problem. Unter der Werfthallenstraße hindurch vom Mühlauhafenbecken in den Verbindungskanal bleibt ein knapper Meter Luft nach oben, die Kamine zur Luftansaugung für die Diesel werden dazu umgeklappt. Unter dem Kiel hat das Boot beim gegenwärtigen Wasserstand des Rheins genügend Wasser.

Wir begleiten die Princess bis zur Anlegestelle. Der Kapitän des niederländischen Schiffs platziert die neue Schwimmhalle metergenau am vorgesehenen Standort, die Feinarbeit beim Vertäuen erledigen Helfer am Ufer. Dann folgt ein Ritual, das unter Schiffsbauern einfach dazugehört: die Sekttaufe. Nach dem Motto „Scherben bringen Glück“ wird ein Sektglas mit alkoholfreiem Sekt an der Halle zerschmettert. „Die neue Halle dient dazu, die beiden Boote des Wasserschutzpolizeipostens im Mühlauhafen auch im Winter einsatzbereit zu halten“, erläutert Bernd Mink, Leiter des Polizeipostens.

Eis und Schnee würden eine schnelle Ausfahrt der Dienstboote unmöglich machen. Deshalb werden die Boote in der Halle mithilfe solarthermischer Anlagen auf dem Dach vor Kälte geschützt. Die alten Hallen waren nahezu baufällig geworden. Deshalb hatte das Land Baden-Württemberg – vertreten durch das Amt Vermögen und Bau BW mit Büros in Mannheim und Heidelberg – zu Beginn des Frühjahrs den Bau einer neuen Halle in Auftrag gegeben.

Die neue Bootshalle ist 26,50 Meter lang, fast 15 Meter breit und 7,30 Meter hoch. Sie kann zeitgleich maximal zwei 20-Meter-Boote aufnehmen. „Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 900 000 Euro“, erläutert Bernd Müller, der Amtsleiter von Vermögen und Bau Baden-Württemberg.