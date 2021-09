Mannheim. (RNZ) Viel Streit gab es um die Frage, ob Sänger Xavier Naidoo am 9. Oktober in der Mannheimer SAP-Arena auftreten darf. Seit der Sänger in sozialen Medien Verschwörungsideologien verbreitet steht er in der Kritik. Jetzt wird der Auftritt doch nicht stattfinden.

Wie der Veranstalter Demi mitteilt, wurde das Konzert auf 2022 verlegt. Wann genau, das steht offenbar noch nicht fest. In Kürze solle der neue Termin bekanntgegeben werden. Aber: Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, heißt es in der Mitteilung.

Als Grund für die Verlegung des Konzerts im Rahmen der "Hin und Weg Tour" seien die anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen. Die aktuellen Corona-Auflagen würden eine reguläre Durchführung des Konzerts in diesem Jahr leider nach wie vor unmöglich machen.