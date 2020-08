Mannheim. (RNZ) Die aktuelle Situation an den Wochenenden stellt sowohl Anwohner als auch Stadtverwaltung und Gastronomiebetriebe im Jungbusch vor eine Herausforderung. Trotz frühzeitiger Schließzeiten kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu angespannten Situationen und größeren Menschenansammlungen im öffentlichen Raum, insbesondere am Quartiersplatz und am Verbindungskanal. Diese an sich nicht neue Situation wurde durch die aktuellen Covid-19-bedingten Einschränkungen des Nachtlebens in den vergangenen Wochen erheblich verstärkt. Das stellt für alle Akteure im Jungbusch, insbesondere im Hinblick auf Lärmbelästigung, Verschmutzung und Sicherheit eine schwierige Situation dar.

Nun ist es gelungen, eine Ausweichfläche für Nachtschwärmer zu schaffen. Sie befindet sich auf dem Gelände des alten Stromwerks, eine Gewerbefläche in der Fardelystraße. Ein wöchentlich stattfindender Nachtmarkt soll Besucher mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen, Getränken und Produkten aus Mode, Kunst und dem Kreativbereich locken. Der Nachtmarkt im Industriegebiet in der Neckarstadt-West findet das erste Mal am Freitag, 28. August, statt. Verschiedene lokale Gastronomen haben sich zusammengeschlossen, um mit Unterstützung der Kulturellen Stadtentwicklung/Startup Mannheim und dem neuen Nachtbürgermeister Robert Gaa die Bespielung der Auswachfläche zu organisieren.

Der Nachtmarkt steht neben Gastronomen und Kreativschaffenden auch anderen Initiativen offen. Das erste Mal soll der neue Nachtmarkt am Stromwerk seine Pforten am Freitag und am darauf folgenden Wochenende öffnen. Der Nachtmarkt ist freitags und samstags von 19 bis 2 Uhr geöffnet. An Sonntagen ist ein familienfreundliches Programm von 15 bis 21 Uhr geplant. Solange die Witterungsbedingungen es zulassen, soll das Angebot bestehen.

Nachtbürgermeister Robert Gaa erklärte: "Was ich mir dabei wünsche ist, dass das Programm genauso vielfältig gestaltet wird, wie es die beiden Stadtteile Neckarstadt-West und Jungbusch sind. Denn genau diese Vielfältigkeit ist es, was jedes Wochenende die Menschen in den Jungbusch und an die Neckarpromenade zieht."