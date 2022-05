Von Marco Partner

Mannheim. Seit letzten Sommer klafft eine große Baulücke in der Breiten Straße. Von April bis Juni 2021 ist Gebäude J 1, 6-8, in der Fußgängerzone abgerissen worden, um Platz für ein Hotel samt Supermarkt zu machen. Seit gut einem Jahr jedoch tut sich nichts mehr auf der Baustelle. Auch im T1-Quadrat direkt gegenüber steht das alte gelbe Ex-Woolworth-Gebäude, das einem "Premier Inn" weichen soll, immer noch etwas verlassen und vergessen da. Nun aber soll laut den beiden Grundstücksbesitzern wieder Bewegung in das Hotelvorhaben kommen.

"Jetzt geht es langsam wieder voran", sagt der Heidelberger Unternehmer Sahin Karaaslan, der bereits 2016 das J 1-Eckhaus nahe des ehemaligen Karstadt erwarb, um ein Hotel samt Rewe-Markt zu errichten. Der Grund für die Verzögerungen sind nicht fehlende Baumaterialien oder Handwerker: "Wir warten noch auf die Genehmigung für Balkone und eine Rooftop-Bar", erklärt er. Da diese in den ursprünglichen Plänen noch nicht vorgesehen waren, mussten Brandschutz und andere Pläne neu geschrieben werden, und eine erneute Zustimmung seitens der Stadt erfolgen. "Jetzt müssen wir uns gedulden und hoffen, dass die Baugenehmigung bis Juli erfolgt", so Karaaslan.

Dann erst können die Maurer und Handwerker anrücken. "Es wird jetzt noch moderner und schöner,", zeigt sich der gebürtige Türke, der für die Grünen im Heidelberger Gemeinderat sitzt, gewohnt optimistisch. Auch größer soll das Drei-Sterne-Hotel werden. Mit 84 statt 66 geplanten Zimmern, hinzu kommen drei Suiten. Von den ursprünglichen Eröffnungsplänen, zunächst wurde der Herbst 2022 angepeilt, müsse man jedoch abrücken. "18 Monate wird es mindestens dauern", rechnet Karaaslan nun mit einer Eröffnung im ersten Halbjahr 2024. "Wir werden also erst jetzt sehen, ob es zu Bauverzögerungen wegen fehlender Materialien kommt."

Das bedeutet aber auch: die Bundesgartenschau 2023, bei welcher viele Gäste von auswärts in der Mannheimer City übernachten, kann noch nicht bedient werden. "Das wird kaum zu schaffen sein, vielleicht werden wir den Supermarkt früher eröffnen können", betont der Geschäftsmann, der bereits Rewe-Märkte in Heidelberg und Käfertal leitet und mit seinem Bauprojekt einen kleinen Teil zur Aufwertung der nördlichen Einkaufspassage beitragen möchte.

Eine weitere optische Verbesserung sollte die Breite Straße auch dank der Umgestaltung des alten Woolworth-Gebäudes im T1 erfahren. Dort möchte die britische Hotelkette "Premier Inn" nach dem Abriss ein 7-stöckiges Übernachtungsdomizil errichten. Die Baugenehmigung liegt schon seit über einem Jahr vor, die Eröffnung war für das kommende Jahr geplant. Doch auch hier wirkt das Projekt wie eingefroren. "Wir können schon zeitnah die Abbruchmaßnahmen an dem Standort wieder aufnehmen", kann eine PR-Managerin zumindest mitteilen, dass das Vorhaben nicht aufgegeben wurde.

An anderer Stelle wird "Premier Inn" zudem bereits in diesem Monat sein erstes Hotel in Mannheim eröffnen: das ehemalige "HolidayInn Express" in der Heinrich-von-Stephan-Straße in der Schwetzingerstadt gehört nun zur britischen Hotelkette und markiert das insgesamt 40. "Premier Inn"-Hotel in Deutschland.