Von Alexander Albrecht

Mannheim. Konferenzen, Vereinbarungen, Absichtserklärungen: An Zielen fehlt es der Klimapolitik weltweit nicht. "Wir haben eher zu viele als zu wenige", sagt Georg Müller, der Vorstandsvorsitzende der MVV, beim Pressegespräch am Montag. Zeit also für Taten. Der Energieversorger werde jedenfalls nicht warten, bis sich die internationale Staatengemeinschaft auf ein gemeinsames Handeln einige, formuliert der Konzernchef. Vielmehr bekenne man sich zum Pariser Abkommen und wolle dazu beitragen, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Die MVV nimmt sich mit ihrem "Mannheimer Modell" vor, Vorreiterin für Städte und Gemeinden in Deutschland und Europa und als eines der ersten Energieunternehmen nach 2040 "klimapositiv" zu werden. "Wir werden dann also der Atmosphäre wieder Treibhausgase entziehen", kündigt Müller an. Bereits bis 2030 will die MVV den CO2-Ausstoß um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu 2018 senken. Als "strategisches Herzstück" auf diesem Weg nennt Müller die Wärmewende. Noch in diesem Jahrzehnt werde das Unternehmen mit einem Mix an erneuerbaren Energien den eigenen Fernwärmebereich in Mannheim und der Region klimaneutral stellen.

Damit knüpft die MVV an ihren 2016 verabschiedeten Zehn-Jahres-Plan an. Dieser sah vor, erstens das Portfolio ihrer grünen Erzeugungsquellen zu verdoppeln, das zweitens bis 2026 wiederum 10.000 Megawatt Energie erzeugen und drittens dabei helfen soll, eine Million CO2-Emissionen netto einzusparen. Das dritte Ziel habe die MVV bereits in diesem Jahr erreicht, "also fünf Jahre vor der ursprünglichen Frist", verkündet Müller.

Aktuell erzeugt noch das Großkraftwerk Mannheim (GKM) die meiste Fernwärme. Das Ende der Kohlekraft ist beschlossene Sache. Die MVV will sich laut Müller nicht am politischen Wettbewerb um den geeignetsten Ausstiegszeitpunkt beteiligten und schlägt dazu auch kein Datum vor. In der Quadratestadt werden zwei Drittel der Wärmenachfrage mit Fernwärme abgedeckt, das Netz versorgt zudem Teile von Heidelberg, Ketsch, Brühl und Schwetzingen bis nach Speyer. Die MVV will die Kohlekraft durch einen grünen Mix ersetzen.

Der erste große Schritt ist geschafft: Im Frühjahr 2020 ist die Abfallverwertungsanlage auf der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz angeschlossen worden. Diese deckt 30 Prozent des jährlichen Bedarfs beziehungsweise alle Sommermonate ab.

50 Millionen Euro investiert die MVV in eine Anlage, die 2023 ebenfalls auf der Friesenheimer Insel in Betrieb geht, dank der Phosphor aus Klärschlamm – bleibt als Abfallprodukt bei der Abwasserreinigung übrig – recycelt werden kann. Phosphor wird in der Landwirtschaft zum Düngen eingesetzt. Die Technik sei heute schon sehr viel besser als ihr Ruf, sagt Müller. In den Anlagen würden giftige Schad- und Giftstoffe neutralisiert, Restemissionen an Feinstaub, Stickoxiden und Schwefeldioxiden über hochmoderne Rauchgasreinigungsanlagen herausgefiltert. Nicht recycelte Wertstoffe wie beispielsweise Metall können nach dem Verbrennen von der Bauindustrie genutzt werden.

Und ab 2024 stellt auch ein neues Biomassekraftwerk Fernwärme zur Verfügung. Die MVV beugt auch für den Notfall vor. Sie baut zwei Heizwerke am Rheinufer in Neckarau und auf der Friesenheimer Insel, die bei unvorhergesehenen Ausfällen von Anlagen oder außergewöhnlich kalten Wintertagen einspringen können. Erweitert wird das grüne Portfolio durch eine Flusswärmepumpe: Mit ihr und einer Leistung von 20 Megawatt will die MVV direkt am GKM starten und die Wärmeproduktion des Kraftwerks nach und nach ersetzen. Die Größe ist, wie Müller sagt, skalierbar. "Am GKM gibt es heute schon eine Infrastruktur zur Wasserentnahme", erklärt der Vorstandsvorsitzende. Die Temperaturen des Rheins lägen selbst im Winter sehr selten unter fünf Grad. Damit sei der Fluss im Vergleich zur Außenluft während des ganzen Jahres eine leistungsfähige Wärmequelle. Kombiniert werden könne die Pumpe mit bereits vorhandenen Fernwärmespeichern. Mit 80 Gigawattstunden erzeugter Wärme können zusätzlich rund 10.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Eine Flusswärmepumpe gibt es nach Angaben der MVV bislang nur in Skandinavien. Der Bund sehe in der Technologie eine wegweisende Innovation und fördere sie im sogenannten Reallabor der Energiewende. Das dritte Drittel der Wärmeproduktion sollen weitere Flusswärme und Abwärme, neue Biomasse und Biomethan betriebene Motoren beisteuern – und Geothermie.

Dazu hat die MVV gemeinsam mit der EnBW ein eigenes Unternehmen gegründet, das im Oberrheingraben zwischen Karlsruhe und Mannheim nach geeigneten Standorten sucht (die RNZ berichtete mehrfach).