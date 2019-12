Mannheim. (pol/mün) Nach Drohungen gegen die Moschee Yavuz Sultan Selim in der Mannheimer Innenstadt wurde das Gebäude am Donnerstagmorgen geräumt. Die sofort verständigte Polizei war mit starken Kräften vor Ort. 18 Menschen befanden sich noch in den Räumen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei durchsuchte das Gebäude mit einem Sprengstoffspürhund. Dabei seien keine Besonderheiten festgestellt worden, hieß es. Die Moschee wurde zwischenzeitlich wieder für Besucher geöffnet. Die Polizei ist zum Schutz der Besucherinnen und Besucher weiterhin vor Ort.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen der Bedrohung durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.