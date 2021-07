Mannheim. (pol/mün) Zeugen und Fahrgäste einer Straßenbahn in Mannheim verständigten am Freitagabend die Polizei, weil ein Mann mit einer Machete in der Hand unterwegs war und Fahrgäste belästige. Der Unbekannte war gegen 22.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Ulmenweg in eine Straßenbahn der Linie 4 eingestiegen.

Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen wollten den Macheten-Mann an der Haltestelle Hessische Straße im Stadtteil Waldhof einer Kontrolle unterziehen. Als er die Polizisten sah, schlug er mit einem Nothammer eine Scheibe der Bahn ein und flüchtete. Die Machete warf er dabei weg, sie wurde dann sichergestellt. Der unbekannte Mann konnte flüchten. Personen wurden nicht verletzt.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen (Rufnummer 0621/77769-0) melden.