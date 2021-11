Von Stefan Otto

Mannheim. Man nannte sie "Hofmohren" oder "Kammertürken": Menschen aus fernen Ländern, die an deutschen Adelshöfen dienten. Viele waren Kriegsgefangene und nach heutigem Verständnis Sklaven. In Baden-Württemberg sollen ihre Schicksale künftig vermehrt aufgearbeitet und in den Blick gerückt werden. Ein Rundgang durch das Mannheimer Barockschloss.

Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, deutet auf einen Krummsäbel, den türkischen Halbmond und einen Turban. Es sind Abbilder kriegerischer Trophäen, die sich in Stuckelementen des zentralen Rittersaals zeigen. Sie verweisen auf den militärischen Ruhm, den sich der Schlossherr Kurfürst Carl Philipp von der Pfalz (1661-1742) vor allem im sogenannten Großen Türkenkrieg erworben hat. Weiter unten ist dazu der brutal abgetrennte Kopf eines bärtigen Osmanen zu erkennen. "Die Kunstwerke und Bauten tragen ganz konkrete Spuren", erläutert Hörrmann.

Im Erdgeschoss des Mittelbaus zeigen die Tapisserien nur scheinbar paradiesische Motive, die sich bei näherer Betrachtung als Motive aus Brasilien erweisen. Einer dieser Wandteppiche zeigt im Hintergrund eine Zuckerrohrpresse. "Die grandiosen Tapisserien entpuppen sich bei näherer Betrachtung als Bildzeugnisse der kolonialen Geschichte", merkt der zuständige Konservator Cem Alacam an. Denn auf den Plantagen der niederländischen Westindien-Kompanie wurden begehrte Waren wie Tabak, Baumwolle oder eben Zuckerrohr angebaut und von den Kolonialherren dafür afrikanische wie auch indigene Sklaven eingesetzt. Der Zuckerrohr- und der Sklavenhandel waren seit dem 17. Jahrhundert nahezu untrennbar ineinander verwoben.

Alacam ist auf die Thematik der "Fremden bei Hofe" als er das Jahresthema 2021 "Exotik – Faszination und Fantasie" der Staatlichen Schlösser und Gärten vorbereitete. Ging es ihm zunächst vor allem um Produkte, die aus fremden Ländern an europäische Höfe kamen, um Seide und Porzellan, Früchte oder Genussmittel wie Kaffee, Tee und Schokolade, erweiterte sich bald sein Blick auf Menschen, die gleichsam wie Waren importiert wurden. "Die Begeisterung für alles Exotische führte bald dazu, dass man auch passendes Personal an den Höfen haben wollte", erläutert der Mannheimer Sohn eines Türken und einer Deutschen. "Daraus entwickelte sich die Mode, auch fremde Menschen an die Höfe zu ziehen, um sie dort als Exoten zu inszenieren".

Vor einem Porträt der Kurfürstin Anna Maria Luisa weist er auf einen jungen Diener von dunkler Hautfarbe und dessen eiserne Halskrause hin, die seinen ehemaligen Sklavenstatus bezeugt. Möglicherweise ist das Halseisen ein Indiz dafür, dass er zum Besitz der Kurfürstin gehörte. Ob es sich um eine reale Person oder lediglich um eine idealisierte Staffagefigur handelt, bleibt freilich offen. "Sicher ist aber", gibt Alacam zu bedenken, "an vielen Höfen, auch am kurfürstlichen Hof, lebten Menschen, die aus eroberten Ländern stammten". Und die wenigsten seien freiwillig mitgekommen. So hätten die Kurpfälzer – wie alle am Krieg gegen die Osmanen beteiligten Fürsten – durchaus auch menschliche Kriegsbeute aus den Türkenkriegen mitgebracht oder wenigstens als Geschenk erhalten.

"Wir wollen das Thema in dem Maß würdigen, wie das heute erforderlich ist", kündigt Alacam an. "Wir werden in nächster Zeit beispielhaft nach den Menschen suchen, deren Biografien dahinterstehen", verspricht auch Michael Hörrmann. "Diese Übertragung wird es uns möglich machen, künftig auch diesen Teil der Geschichte in der Vermittlung lebendig und anschaulich werden zu lassen." Mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen könnten so neue Zielgruppen erreicht werden, denen das Schloss bisher fremd ist.

Den Beginn der Auseinandersetzung mit dem Thema markiert am 18. November das digitale Werkstattgespräch "Hassan, Fatme, Feodor – Fremde Menschen an deutschen Höfen". In hochkarätig, etwa mit der Schriftstellerin Mithu Sanyal, besetzten Gesprächen soll es dabei vor allem um die Frage gehen, was wir heute über die Menschen wissen, die damals als "Beutetürken" oder "Leibmohren" an die europäischen Höfe verschleppt wurden. Ergänzend wird der österreichische Spielfilm "Angelo" (2018) über einen der berühmtesten Hofmohren Europas zu sehen sein.

Info: Anmeldungen für das kostenlose Werkstattgespräch samt Filmpräsentation sind möglich über ein Kontaktformular auf der Internetseite www.schloesser-und-gaerten.de oder per Mail an fremde-bei-hofe@ssg.bwl.de