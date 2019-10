Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ein Jenseits gibt's doch gar nicht. Doch, bei Dieter! Wer sonst als der Titan könnte - abseits der Möbelhauswerbung - diesen Menschheitstraum erfüllen. "Germanys Only Superhero" Dieter Bohlen, der mutmaßlich größte lebende Komponist, Arrangeur und Interpret, erweckt schon nach wenigen Takten den Zentralfriedhof seiner Popsongs zu neuem Leben.

Vom Playback rumpelt eine Basstrommel zu "You can win if you want", die Automatismen im Kopf rattern und plötzlich wird den 6000 in der SAP-Arena klar: Es ist vollkommen Banane, ob die Ohrwürmer gut oder schlecht gesungen werden. Allein an sie zu denken, reicht schon für megamäßige Gefühlswallungen.

Bei der klingenden Butterfahrt rauscht der Zuhörer rasch in die Gegenwelt von Modern Talking und Blue System, jener hundertprozentigen Musikmelange aus Schrecken und Harmonie. Inzwischen hat der 65jährige zwar eine satte Reihe Hits auch für Youngster wie Mark Medlock oder Pietro Lombardi im Studio zusammengemixt und in die Charts gehievt. Die Perfektion der Belanglosigkeit von Modern Talkings „Cheri, Cheri Lady“, „Geronimos Cadillac“ oder „Brother Louie“ erreicht der Tausendsassa mit den weißesten Zähnen der Brache aber nie mehr.

Die damaligen Verkaufszahlen übrigens auch nicht. Apropos Rückblick: schon für Giganten wie Roy Black und Peter Alexander war Bohlen schicksalhaft. Er hatte ihre letzten Erfolge geschrieben. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Einige Reaktion im Netz:

In Mannheim kann man gar nicht anders, als immer wieder auf die Bühne zu schauen, auf jenen Typ mit der Macho-Jacke. Meint er das wirklich ernst mit dem Singen, dem Piepsen und dem hilflosen Sprechgesang? Fast hätte man sich seinen kongenialen Ex-Partner Thomas Anders zurückgewünscht. Doch das Business der 1000 Gleichklangmelodieklons - wer das nicht hört, muss taub sein - ist kein Wunschkonzert und Bohlen eben eine harte Nuss im Austeilen - selbst beim Absaufen im Meer der Noten. Na denn, willkommen in den Mittellagen.

Ob bei der orchestralen Variante von „You‘re My Heart, You‘re My Soul“ oder der Schimansky-Tatort-Nummer „Midnight Lady“, der Dieter kann´s nicht besser, aber ihm scheint's völlig gleich. Der Vergleich mit Milli Vanilli drängt sich förmlich auf. Aber die hatten wenigstens Doubles, die ihr Fach beherrschen. Bohlens zahlreiche Bühnenkompagnons bügeln mit perfektem Synchrongesang und Gespür für Feinheiten die Unebenheiten und Wackler des Meisters gekonnt aus. Und das ist gut so. So geht manch schiefer Ton des Frontmanns in der klebrigen Klangsuppe unter.

Für einen Megahelden, der in seiner Show "Deutschland sucht den Superstar" gerne und vernichtend kritisiert, wird der Spagat zwischen eigenem Anspruch und bitterer Realität zur Lachnummer. Wenn er ehrlich zu sich selbst ist, dann kann sein Urteil nur lauten: "100 pro" kein Recall. Was also bleibt positiv nach zwei Stunden Schmusekurs mit seinen "Meganern" wie er die Fans aller Altersgruppen nennt. Sein größtes Talent: dem Publikum das Ohr abquatschen. Besonders witzig die Anekdote zum Blue-System-Hit „My Bed Is Too Big“.

Komponiert hat er es als einsamer Mensch, der damals nur zwei Silberfischchen als Freunde gehabt hätte. "Und selbst die haben sich vor mir in der Toilette versteckt", erzählt er. Genau dieses nette Dauerplappern am Rande der Schlüpfrigkeit, ist zweifelsfrei jenes Naturtalent, das sicher länger in Erinnerung bleibt als alle sinnlosen Bemühungen am Mikrofon.