Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Als Marija Krstanovic 1992 vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien in Bosnien Herzegowina aus Mostar fliehen muss, ist sie zehn Jahre alt. Mit dem Bus kommt die Familie damals in Mannheim an. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, nicht die deutsche Sprache zu sprechen", sagt die heute 39-Jährige. Sie kennt das Gefühl, nicht wirklich dazu zu gehören, sich nicht heimisch zu fühlen. Sie kann die Nöte der Menschen nachvollziehen, die ihr Heimatland verlassen, um in Mannheim eine bessere Zukunft zu suchen. Seit Kurzem ist Krstanovic die Beauftragte für Neuzuwanderung aus Südosteuropa des Migrationsbeirats.

Marija Krstanovic. Foto: Stadt

Als sie und ihr Bruder kurz vor dem Abitur stehen, will man sie abschieben. Die Klassenkameraden machen sich öffentlich stark für die Geschwister. Solidarität mit denjenigen, die Unterstützung und besonderen Schutz bedürfen, prägt auch das Handeln der Diplom-Sozialwissenschaftlerin. Sie will anderen helfen, damit sie sich zurecht und wieder den Anschluss zu finden. Und sie wirbt dafür, sich zu engagieren und aktiv mitzugestalten. Auch hierüber kann sie aus persönlicher Erfahrung berichten.

Hauptberuflich leitet Marija Krstanovic seit April 2020 das Caritas-Förderzentrum St. Martin in Ludwigshafen für wohnungslose Menschen. Ehrenamtlich engagiert sie sich seit 2018 Jahren beim Migrationsbeirat der Stadt. Weil das Gremium das Thema Neuzuwanderung aus Südosteuropa intern stärker in den Fokus zu rücken will, soll sie sich des Themas annehmen. Ausschlag gab ihre langjährige berufliche und ehrenamtliche Expertise ebenso wie ihre eigene Lebenserfahrung.

2011 war Marija Krstanovic eine der ersten in Mannheim, die Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien im Gemeinschaftszentrum Jungbusch in deren Muttersprache beriet. Daraus entstand die Initiative "Anima – Ankommen in Mannheim", die nach wie vor als Kooperationsprojekt der Stadt mit dem Caritasverband, Diakonischem Werk und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband existiert. Krstanovic beriet für Anima südosteuropäische Einwanderer in deren Muttersprache zu Themen wie Wohnen, Gesundheit, Spracherwerb und Arbeit.

Sie informierte und begleitete sie, um ihnen so den Zugang zu den bestehenden Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zu erleichtern. "Die Situation von Familien mit Kindern hatte ich dabei besonders im Blick und habe diese bei Fragen zu Kinderbetreuung, Schule, aber auch Gesundheitsvorsorge sowie Bildungs- und Freizeitangeboten unterstützt", sagt sie. Zusätzliche Erfahrung sammelte die 39-Jährige von 2017 bis zur Übernahme der Leitungsfunktion der Caritas-Wohnungslosenunterunterkunft in Ludwigshafen als Referentin für Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer für den Deutschen Caritasverband, als Mitarbeiterin im Kultur- und Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg und zuletzt als Sachbearbeiterin im Sozialministerium des Landes.

Jetzt berät sie die Stadt gezielt im Zusammenhang mit EU-Einwanderern aus Südosteuropa. Ihr großes Anliegen dabei: "Dass Migration nicht automatisch im Kontext mit Problemen gesehen wird." Ganz viele dieser EU-Migranten würden unauffällig leben. Fokussiert werde sich jedoch zumeist auf diejenigen, die in irgendeiner Weise anecken. In ihrer ehrenamtlichen Funktion will sie nun als erstes den Kontakt zu Politik, Verwaltung und Verbänden intensivieren.

Nach wie vor gilt ihr besonderes Augenmerk zugewanderten Familien, damit deren Kinder möglichst frühzeitig den Zugang zu Bildung erhalten. "Zugleich brauche in den Input aus der Stadtgesellschaft, welche speziellen Themen und Fragestellungen bestehen", sagt sie. Im Sinne gelingender Integration bedarf es nach ihrer Auffassung jedoch auch entsprechender Fördermittel für die verschiedenen Migrantenorganisationen, damit diese professionell arbeiten können. Für die neue Aufgabe will sie ihr bestehendes großes Netzwerk aktivieren und Kontakte zwischen den verschiedenen Akteuren herstellen.