Mustafa Dedekeloglu, Vorsitzender des Vereins „Mannheim hilft ohne Grenzen“, übergab die Hilfsgüter an die Partnerorganisation in Kilis. Foto: Verein

Von Gabriele Booth

Mannheim. "Die Unterstützung der Menschen aus Mannheim und der Region war enorm", war Mustafa Dedekeloglu immer noch überwältigt, als er am Wochenende aus der Türkei zurückkam. Anfang April hatte der Vorsitzende des Vereins "Mannheim hilft ohne Grenzen" eine Spendenaktion gestartet, um Familien in der türkischen Stadt Kilis mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch die RNZ berichtete am 12. April von der Not der Flüchtlingsfamilien. Daraufhin kamen 15.120 Euro zusammen, weitere 36.855 Euro als Ergebnis einer Sammelaktion in den muslimischen Gemeinden in der Region.

Binnen kürzester Zeit war damit das Spendenziel zur Unterstützung von 1000 bedürftigen Familien, die in der Grenzstadt zu Syrien unter erbärmlichen Verhältnissen leben, erreicht und sogar übertroffen. Wenige Tage später reiste der Vereinsvorsitzende auf eigene Kosten nach Kilis, um die Übergabe der Hilfspakete vor Ort zu koordinieren. Mithilfe des türkischen Partnervereins wurden am vergangenen Wochenende die Nahrungsmittelpakete verteilt. "Als Verein war es uns wichtig, dass die zahlreichen Spenden so schnell wie möglich bei den Menschen ankommen, die sie aktuell am dringendsten benötigen", sagte Mustafa Dedekeloglu bei seiner Rückkehr. Erschwert wurde die Spendenübergabe allerdings durch die auch in der Türkei herrschende Ausgangssperre aufgrund der Corona-Pandemie. Trotzdem sei es mit Unterstützung der türkischen Behörden gelungen, die Nahrungsmittelpakete unter strengen Hygieneauflagen zu verteilen. "Das war ein wichtiger Beitrag, um das Leid und die Armut der Menschen in Kilis ein Stück weit zu lindern, so Dedekeloglu.

Der gemeinnützige Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" wurde im vergangenen Jahr gegründet mit dem Ziel, internationale Hilfsprojekte zu initiieren. In diesem Fall in Kilis, jener Stadt im Grenzgebiet unweit von Aleppo, die vor dem Krieg in Syrien etwas über 100.000 Einwohner zählte, mit der Flüchtlingswelle aus dem Nachbarland aber ihre Einwohnerzahl schlagartig verdoppelte. Sowohl für die türkischen Einwohner wie für die syrischen Flüchtlinge, die vor dem Terror des Assad-Regimes geflohen waren und darauf hoffen, nach Kriegsende wieder in ihre Heimat zurückzukehren, brachte das kaum lösbare Probleme mit sich. Die Hilfe des Vereins wird fortgesetzt.

Info: Das Spendenkonto bei der VR Bank Rhein-Neckar läuft auf "Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.", IBAN: DE23.6709.0000.0095.9221 04, als Verwendungszweck "Spende für Kilis" angeben.