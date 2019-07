Mannheim. (pol/mare) Großeinsatz der Polizei in Mannheim am Mittwoch: Ein Mann lief am Mittag mit einer Pistole in der Neckarstadt herum und sorgte für Aufregung. Das teilt die Polizei mit.

Mehrere Anwohner der Rainweidenstraße, Waldhofstraße und Pumpwerkstraße sowie und Passanten meldeten sich gegen 12.20 Uhr bei der Polizei, da offensichtlich ein Mann mit einer Pistole in der Hand durch die Neckarstadt-West ziehen würde. Sofort wurden mehrere Funkwagenbesatzungen zusammengezogen und zur Fahndung nach dem Mann eingesetzt.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich in eine Wohnung in der Rainweidenstraße zurückgezogen habe, weshalb das Mehrfamilienhaus umstellt, die Wohnung durch Polizeikräfte gesichert wurde.

Aufgrund der Lage wurden auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert. Noch vor deren Eintreffen öffnete der Mann aber die Wohnung und wurde widerstandslos von Polizeibeamten festgenommen.

Die Beamten durchsuchten die Wohnung und fanden lediglich eine Softair-Waffe, die einer echten Pistole täuschend ähnelte. Der Mann wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht und im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert.