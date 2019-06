Mannheim. (pol/mare) Heftig gewehrt hat sich ein Mann am Samstagabend in Mannheim. Und zwar gegen seine Rettung, wie die Polizei meldet.

Gegen 22.30 Uhr verständigten Angehörige eines 38-jährigen Mannes in Käfertal die Feuerwehr, weil dieser sich umbringen wollte und eine erhebliche Menge Schlaftabletten in Kombination mit Alkohol zu sich genommen und sich in seinem Auto eingeschlossen hatte.

Als die Rettungskräfte auftauchten, schlug der Mann zuerst nach dem Notarzt, welcher den Angriff abwehren konnte und verletzte im anschließenden Handgemenge zwei Polizeibeamte leicht.

Der Mann kam unter Polizeibegleitung in einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.