Mannheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat sich in der Regionalbahn vor einer 17-Jährigen entblößt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 9.20 Uhr stieg die Jugendliche am Dienstag am Mannheimer Hauptbahnhof in den RE70 Richtung Frankfurt. Kurz darauf setzte sich ein Mann in die Sitzgruppe schräg gegenüber der 17-Jährigen. Dann entblößte er sein Glied und begann, daran zu reiben. Dabei sah er die 17-Jährige an. Sie ging sofort weg.

Der Mann war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er war von normaler Statur und hatte einen 3-Tage-Bart. Er hatte schwarze, kurze, wuschige Haare. Zudem trug er eine Bomberjacke, eine schwarze oder graue Jogginghose und schwarze Sportschuhe.

Die Polizei ermittelt wegen "exhibitionistischer Handlungen". Wer den Mann gesehen hat, kann sich melden unter Telefon 0721/120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de.