Mannheim. (pol/mare) Bei einem Streit am Freitagnachmittag in Neckarau hat ein Mann einen anderen Mann angeschossen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.30 Uhr waren demnach zwei 28-jährige Männer in Streit geraten. Dabei gab einer der Streithähne einen Schuss aus einer Pistole ab, ein 28-Jähriger wurde dabei am Bein verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Der andere Mann ist auf der Flucht. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind nach wie vor unklar. Die weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim dauern derzeit an.