Mannheim. (alb) Längst ist das Maifeld-Derby dem Geheimtipp-Status entwachsen und hat sich als eines der meistbeachtetsten deutschen Festivals etabliert. Umso mehr haben Fans alternativer Musik die Nachricht von Derby-Macher Timo Kumpf bedauert, dass der dreitägige Konzertreigen im kommenden Jahr pausiert. In dieser Woche, so hat das Organisationsteam auf Facebook verkündet, seien die Comebackversuche gestartet worden. Dazu hätten alle Ticketbesteller eine E-Mail erhalten mit der Bitte um Teilnahme an einer Umfrage.

Dass das Derby 2021 ausgetragen wird, ist fraglich. "Die persönlichen Energiereserven strotzen über", heißt es in dem Facebook-Post zwar, "aber das Konto lahmt". Geld in die Kasse spülen sollen Crowdfunding, weitere Events und vor allem eine öffentliche Förderung. Mit dem Ziel, dass es "irgendwann weitergehen kann".

Sollte das Derby doch schon 2021 wieder an den Start gehen, dann nur mit einem "noch höheren Anspruch ans Programm". Dazu liefen bereits konstruktive Gespräche, und die Unterstützung sei rührend.

Timo Kumpf hielt sich auf Anfrage der RNZ bedeckt. Er wolle derzeit nichts sagen, "gern ab Anfang nächsten Jahres". Dann muss Kumpf, wie er zu einem früheren Zeitpunkt erklärt hat, entscheiden, ob er die Terminreservierung für das Maimarktgelände 2021 in Anspruch nimmt.