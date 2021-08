Mannheim. (RNZ) Bereits zum dritten Mal präsentiert das Kulturamt in Kooperation mit dem Quartiermanagement Neckarstadt-West und der Aktionsfläche "Alter" das Kinokult-Open-Air. Vom 17. August bis 14. September verwandelt sich die beliebte Aktionsfläche am Alten Messplatz immer dienstags ab 20.30 Uhr zum Kinosaal mit bis zu 99 Plätzen. Der Eintritt ist frei. Alle Filme haben einen Bezug zu Mannheim. Sie wurden in Mannheim gedreht und/oder von heimischen Regisseurinnen und Regisseuren oder Produzentinnen und Produzenten realisiert. Ziel sei es, insbesondere die lokale und regionale Filmkunst und Kinokultur angesichts ihrer durch die Corona-Pandemie schwierigen Lage stärker sichtbar zu machen, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Den Auftakt macht am 17. August der beim Max-Ophüls-Festival 2021 vielfach ausgezeichnete Debütfilm "Borga" von York-Fabian Raabe, den die Atlantis-Odeon-Kinos als Vorpremiere (Kinostart 28. Oktober) präsentieren. Der in Ghana und Mannheim gedrehte Spielfilm erzählt die Geschichte von Kojo (Eugene Boateng), der mit seinem Bruder auf einer Elektroschrott-Müllhalde in Accra aufwächst und schließlich als junger Mann nach Deutschland aufbricht. Kojo will ein "Borga" werden, der, im Ausland zu Wohlstand gekommen, nach Ghana zurückkehrt. Doch er trifft fragwürdige Entscheidungen und scheint in keinem der beiden Länder wirklich eine Heimat zu finden.

Am 24. August folgt "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinze. Die 20-jährige Jura-Studentin Luisa (Mala Emde) aus gutem Hause findet Anschluss an eine Antifa-Gruppe. Regisseurin Julia von Heinze verarbeitet auch eigene Erfahrungen in ihrem in Mannheim gedrehten Film, für den sie 2020 für den Goldenen Löwen in Venedig nominiert und mit dem Bayerischen Filmpreis 2020 ausgezeichnet wurde. Der Film wird präsentiert vom Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH).

Die Tragikomödie "Sag Du es mir" von Michael Fetter Nathansky aus dem Jahr 2019 steht am 31. August auf dem Programm – produziert und präsentiert von Wood Water Films, die in Mannheim beheimatet sind. Nachdem ihre Schwester von einer Brücke gestoßen wird, kehrt ihre Schwester Moni (Christina Große) in ihre alte Heimat zurück. Sie will Silke beschützen und stürzt sich in die Verfolgung des Täters. Der Film wurde mit dem Kunstfilmpreis 2019 des Festivals des Deutschen Films ausgezeichnet. Gisa Flake erhielt den Deutschen Schauspielpreis für ihre Rolle als Silke.

Am 7. September gibt es drei Kurzfilme aus dem Kurzfilmfestival für junge Filmemacherinnen "Girls Go Movie". Anschließend ist der Film "Die unsterbliche Partie" (2019) von Florian Erker zu erleben. Eine in Schwarz-Weiß inszenierte "Schachpartie" in den Quadraten, in die der Taxifahrer Kian Pyâdah (Massoud Baygan, Junges Theater Heidelberg) durch einen Beutel Kokain im Handschuhfach hineingerät.

Zum Abschluss wird am 14. September eine Kurzfilm-Rolle mit herausragenden Beiträgen vom Kurzfilmfestival "Zum Goldenen Hirsch"gezeigt, die junge sowie etablierte Filmemacherinnen und Filmemacher in der Metropolregion Rhein-Neckar gedreht haben und die beim Publikum und der Jury großen Erfolg hatten. Der Abend wird präsentiert vom Cinema Quadrat und dem Medienforum/Karlstorkino Heidelberg.

Info: Den Programmflyer gibt es unter www.mannheim.de/de/nachrichten/kinokult-open-air-startet-wieder