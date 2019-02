Mannheim. (pol/mün) Einen völlig verkehrsunsicheren Sattelzug hat die Polizei aus Mannheim am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Der Sattelzug hatte um 8.30 Uhr in der Rheinkaistraße die Aufmerksamkeit erregt, weil eine der beiden Hecktüren offen stand.

Bei der technischen Untersuchung ergab sich schnell der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher war. Ein Gutachter bestätigte die Vermutungen der Verkehrspolizei. Der komplette Sattelzug wurde stillgelegt.

Insbesondere die Bremsanlage wies erhebliche Mängel auf, berichtet die Polizei. So war die Bremsanlage an zwei Achsen völlig, an einer weiteren Achse einseitig ohne Funktion. Auch die Feststellbremse war defekt.

Darüber hinaus waren Stoßdämpfer abgerissen und Federn an Bremszylindern gebrochen.

Auch die vorgeschriebene Ladungssicherung war nicht eingehalten worden, die verwendeten Gurte waren völlig verschlissen und unbrauchbar.

Der 22-jährige ukrainische Fahrer verständigte den Unternehmer über die Stilllegung, darüber hinaus musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen.