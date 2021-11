Mannheim. (pol/mün) Wer am Samstagabend von der Mannheimer Neckarstadt in Richtung Käfertal wollte, der musste einen Umweg in Kauf nehmen, denn bis gegen 22.30 Uhr war die Friedrich-Ebert-Straße gesperrt. Der Grund: Ein Lastwagen hatte sich in einer Baustelle verkeilt.

Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens mit Anhänger soll Baustelleneinrichtung vor der ABB-Brücke übersehen haben, berichtet die Polizei. Hierbei verkeilte er sich mit der Betongleitwand und konnte seine Fahrt nicht alleine fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.