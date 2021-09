Mannheim. (ven) Kleine, große, lange, kurze, mit dynamischer Kurvenlage oder traditionell starrem Fahrgestell – die Vielfalt der Lastenräder ist mittlerweile nahezu grenzenlos. Einen Teil dieser Vielfalt präsentierte die Cargobike Roadshow am Montag auf dem Alten Messplatz. Dort konnten Interessierte die zumeist (elektro)motorisierten Alleskönner testen.

"Die meisten, die aktuell über Lastenräder sprechen, haben noch nie auf einem gesessen", vermutete Arne Behrensen, einer der Initiatoren der Roadshow, die seit sechs Jahren regelmäßig zu Gast ist und für die klimaneutrale Fortbewegung im Stadtverkehr wirbt. "Denn neben der reinen Fortbewegung sind mit einem Fahrrad auch Transporte möglich – und zwar im privaten wie im kommerziellen Bereich", erklärte Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). Vom Kindertransport bis zur Waschmaschine sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt.

So ganz war Manfred Oflernicht davon überzeugt. "Ich fahre gerne und oft Fahrrad – sicher rund 3000 Kilometer im Jahr. Und ich lebe seit 20 Jahren in Mannheim, war aber höchstens drei Mal mit dem Auto in der Innenstadt – aber so ein Lastenrad ist einfach unpraktisch. Man kommt ja teilweise schon mit dem Fahrrad kaum durch – und erst recht nicht mit so einem Gerät", sagte der 53-Jährige und deutete dabei auf den "Ur-Typ" der Lastenräder, das "Christiania-Bike" aus Dänemark.

Dabei sei das Cargobike – oder Lastenfahrrad – ein wichtiger Bestandteil der Mobilitätswende, so Eisenhauer. "Wir müssen nur dafür werben, dass es noch mehr Menschen für sich entdecken." Die Roadshow auf dem Alten Messplatz war dafür zumindest eine gute Gelegenheit. "Wir werben nicht. Wir haben Räder von zwölf verschiedenen Anbietern und beraten nur", erklärte Behrensen das Konzept. Und so konnte es nach einer kurzen Einweisung gleich losgehen. Auch für Eisenhauer, der zwar begeisterter Radfahrer ist, sich aber doch erst einmal kurz an die Lenkung mit dem verlängerten Frontbereich gewöhnen musste. "Das ist natürlich ein ganz anderer Wendekreis als auf dem Fahrrad", sagte er staunend nach der Proberunde auf dem Messplatz.

Vom Sinn der Lastenräder ist er aber überzeugt. "Auf dem Weg zu einer lebenswerten und attraktiven Stadt mit einer hohen Aufenthaltsqualität ist es wichtig, alternative und klimaneutrale Mobilitätsformen zu unterstützen. Deshalb fördern wir seit vergangenem Jahr den Kauf eines Lastenrads", so Eisenhauer. Bei den insgesamt 177 Förderbescheiden, davon allein 102 in diesem Jahr, wurden häufig Lastenräder mit Komponenten angeschafft, die zum Transport von Kindern geeignet sind.

Das Lastenrad sei also nicht nur klima-, sondern auch familienfreundlich, erklärte der Bürgermeister. Von den 100.000 Euro Fördermitteln seien in diesem Jahr noch rund 20.000 Euro vorhanden. Das Angebot gilt allerdings nur für Mannheimer. Nicole Schulz überlegt zumindest, sich ein Lastenrad anzuschaffen. "Für die Einkäufe wäre es schon ganz praktisch", erklärte die 42-Jährige. Zwischen 2000 und 5000 Euro müsste sie in etwa dafür investieren.