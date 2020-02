Mannheim. (RNZ) Das Polizeipräsidium Mannheim hat den Marsch der Kurden am Dienstag auf der vierten Etappe sicher durch Mannheim geleitet. Die Polizei nahm die rund 100 Teilnehmer des Demonstrationszugs gegen 13.30 Uhr von der hessischen Polizei an der Landesgrenze bei Kirschgartshausen in Empfang. Anschließend bewegte sich der Zug sicher und ohne Störungen vom Bahnhof Waldhof in der Schienenstraße durch die Neckarstadt bis zum Nationaltheater. Es ergaben sich dabei lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach der Abschlusskundgebung vor dem Nationaltheater wurde die Versammlung gegen 17.30 Uhr beendet. Der Marsch der Kurden wird am Mittwoch in Ludwigshafen fortgesetzt und endet am Donnerstag in Saarbrücken.