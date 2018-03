Mannheim. (oka) Die Veranstalter rechneten mit 250 Teilnehmern, tatsächlich waren es an die 400 Menschen, die gestern am frühen Abend zum Alten Messplatz in Mannheim kamen, um dort das kurdische Frühlingsfest Newroz zu feiern. Da es in anderen deutschen Städten zu Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden gekommen war, zeigte die Mannheimer Polizei mit etwa 100 Einsatzkräften Präsenz. "Auch unsere Konfliktteams waren im Einsatz", berichtete Polizeisprecher David Faulhaber. "Aber erfreulicherweise blieb es friedlich." Auch ein Feuer, dass die Teilnehmer entzündeten, sei vorher angemeldet worden.

Kurdisches Frühlingsfest in Mannheim - Die Fotogalerie