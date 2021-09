Von Marco Partner

Mannheim. 120 Veranstaltungen in drei Monaten – die Macher des Kulturtragflächenfestivals blicken zufrieden auf die nahezu täglich genutzten Bühnen für die Wiederbelebung der freien Kulturszene: mit Jazz-Abenden, Matineen und Reggae-Gigs im Schlosspark, kleinen Techno-Raves auf dem Taylor-Gelände, rockigen Konzerten auf dem Freizeitgelände Alter oder Lesungen und Theateraufführungen bei den Reiss-Engelhorn-Museen. Bis Ende Oktober dauern die Festspiele von und für regionale Kulturschaffende noch an. Wie es mit dem Verein im Anschluss weitergeht, ist noch offen.

"Wir hatten wahnsinnig viele Anfragen, letztlich hätten wir noch mehr Konzerte geben können", sagt Sarah Pint, die Pressesprecherin des aus Kulturdemos und dem Bündnis Kulturschaffender hervorgegangenen Kulturtragflächen-Vereins. Regionalen, meist freischaffenden Künstlern, Kultureinrichtungen und Clubs, die besonders unter den Corona-Lockdowns litten, eine Open-Air-Spielstätte zu bieten – das ist das Anliegen der Organisation. 399.000 Euro standen dem Verein durch das Bundesförderprogramm "Neustart Kultur" zur Verfügung. Hinzu kommen an Auftritte gekoppelte Corona-Förderungen, die erst dank der Festivalteilnahme fließen können. "Wir wollten das Geld möglichst fruchtbar einsetzen und ein Rave-Kollektiv genauso behandeln wie klassische Musiker", erklärt Mitgründer Simon Bittner.

Die Rechnung ging auf. Gerade auf der etwas versteckt zwischen Victoria-Turm und Universität gelegenen Wiese im Schlosspark ist ein idyllisches Festivalgelände mit großer Bühne, Sitzplätzen, Getränkeständen und täglich wechselnden Programmen entstanden. "Es ist sehr durchmischt, je nach Veranstaltung kommen Senioren, Familien oder Jugendliche", erzählt Pint.

Nicht immer sind die Konzerte gut besucht. Manchmal spielten die Bands auch nur vor 30 Besuchern. Ein verregneter August, das Hochwasser und eine enorme Schnakenplage sorgten aber nie für eine Absage. Schließlich steht beim Festival weniger die Zuschauer-Unterhaltung, sondern die Auftrittsmöglichkeit an sich im Vordergrund. "Es ist uns sehr wichtig, dass wir den Künstlern die volle Gage zahlen", betont Schatzmeisterin Carolin Ott. Deshalb ist der Eintritt auf fünf Euro festgelegt. Einige Besucher griffen zur Unterstützung der Kulturszene aber auch tiefer in die Tasche.

"Elektronische Veranstaltungen sind am besten besucht. Es kommen viele 18-Jährige, die aufgrund der Pandemie noch nie richtig aus waren. Da haben wir echt ein Vakuum gefüllt", so Pint. Im Schlosspark selbst wurden die Mini-Raves aber nur in "homöopathischen Dosen" angeboten, erklärt Carolin Ott: "Dafür sind eher die Pop-up-Flächen wie der Taylor-Park und die Neckarwiese vorgesehen." Ganz bewusst solle die sogenannte Subkultur nicht im Keller, sondern im öffentlich Raum stattfinden.

Etwas Lärm ließ sich da nicht ganz vermeiden. Aus dem Lindenhof und von der anderen Rheinseite aus Ludwigshafen gingen Beschwerden ein. "Wir sind persönlich mit den Leuten in Kontakt getreten", betont Ott. Teilweise wurden auch Messungen in Wohnungen durchgeführt. Stets war man "im grünen Bereich", und um 22 Uhr ohnehin Schicht im Schacht. Profitieren konnten die Mannheimer von Erfahrungen aus Leipzig. "Dort wurde bereits letztes Jahr das Outside-Festival zur Unterstützung der lokalen Kulturszene auf den Plan gerufen", erklärt Bittner. "Und bei uns wiederum fragt Stuttgart immer wieder nach."

Der Verein will eine dauerhafte Spielstätten-Belebung für regionale Kulturschaffende. "Wir spüren, der Bedarf nach Open-Air-Bühnen ist sehr groß", betont Ott. Die nun ausgewählten Flächen könnten aber trotz ihrer Beliebtheit kaum von Dauer sein. Das Wiesentheater auf dem Taylor-Park werde künftig für die Buga 23 genutzt, das Freizeitgelände Alter mit dem Einzug des Instituts für Deutsche Sprache verkleinert und mehr an Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche orientiert sein. Und auch die lieb gewonnene Schlossparkwiese könne wohl nicht zur festen Kulturinstanz werden.

"Die Bands sagen fast alle: Wir kommen wieder", erklärt Sarah Pint. Schließlich herrscht auf dem satten Grün, versteckt von jeglicher Bebauung, fast schon eine Atmosphäre wie im New Yorker Central Park. Auch Nachtclubs wie das Rude 7 genossen die Konzerttage auf der bislang nur von Yoga- oder Karate-Gruppen genutzten Fläche. Soll das entdeckte Festival-Areal in Bahnhofsnähe nun wieder in seinen Dornröschenschlaf fallen? "Es ist schwierig, der Lindenhof ist doch zu nah dran. Vielleicht gibt es mal Konzerte am Wochenende, mehr aber nicht", glaubt Carolin Ott.

Auch die Zukunft des Vereins ist ungewiss: "Wir werden sehen, ob wir ihn bestehen lassen, ob wir versuchen, weitere Flächen zu erschließen, oder ob es zur Auflösung kommt", so die Schatzmeisterin. Die Hauptaufgabe, die kulturelle Szene beim Neustart zu unterstützen, wurde erfüllt. Und ganz ausschöpfen müsse man die knapp 400.000 Euro wohl nicht. "Stand jetzt werden wir von der Förderung sogar etwas zurückgeben können. Wir haben sparsam gearbeitet und wurden von mehr ehrenamtlichen Helfern unterstützt als gedacht", erklärt Carolin Ott.