Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Das es innerhalb von sieben Wochen nicht möglich ist, eine Freispielfläche zu genehmigen, lässt mich sprachlos zurück", erklärte SPD-Stadtrat Thorsten Riehle. "Und dass wir noch nicht mal wissen, wie wir das Projekt finanzieren, irritiert mich." Im Kulturausschuss am Mittwoch machten viele Stadträte ihrem Unmut Luft, dass bei dem für den Sommer geplanten Open-Air-Festival die Organisation so langsam vorangeht.

Um lokale Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, hat das Bündnis von Kulturschaffenden eine Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel für Konzerte, Theateraufführungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen geplant, das Vertreter des Bündnisses und Nachtbürgermeister Robert Gaa am 30. März im Kulturausschuss vorgestellt hatten. Nachdem zahlreiche innenstadtnahe Freiflächen von Verwaltungsseite auf ihre Tauglichkeit untersucht worden waren, blieb als einziger möglicher Spielort eine Wiese hinter den Rheinterrassen im Stadtteil Lindenhof übrig, die noch zum Schlosspark gehört. Ins Gewicht fielen bei der Prüfung unter anderem Naturschutz, Lärmschutz und Erreichbarkeit.

Auf der Schlossparkwiese könnten bis 22 Uhr Veranstaltungen im Rahmen der geltenden Corona-Vorschriften stattfinden. Bühne, Gastrobereich und Sanitäranlagen würden permanent eingerichtet. Kulturschaffende können sich dann über eine vom Bündnis eingerichtete Homepage mit ihrer Veranstaltung für einen Termin bewerben.

Eine endgültige Genehmigung liegt jedoch auch nach eineinhalb Monaten noch nicht vor. "Warum dauert das so lang?", wollte Gerhard Fontagnier (Grüne) wissen. Man verliere wertvolle Zeit. "Anscheinend gelingt es uns nicht, etwas schnell und unbürokratisch auf die Beine zu stellen." Und Thorsten Riehle setzte noch eins obendrauf: "Das ist lächerlich. Da können wir unseren Titel Unesco City of Music ja gleich zurückgeben."

Auch die Finanzierung hängt noch in der Schwebe. Man habe sich mit dem Projekt beim Förderprogramm "Kultursommer 2021" der Kulturstiftung des Bundes beworben, erklärte Kulturamtsleiterin Sabine Schirra. "Die Entscheidung fällt am 25. Mai." Auch wenn das Geld fließt, muss die Stadt aber einen Eigenanteil von 20 Prozent – das sind 342.900 Euro – selbst stemmen. "Ich möchte darauf hinweisen, dass die Finanzierung nicht gesichert ist", so Schirra. Thorsten Riehle monierte, dass es kein Konzept gibt, weder für den Fall der Förderung, noch für den Fall, dass die Stadt das Projekt aus eigener Tasche zahlen muss. "Wie sieht der Plan B aus, wenn wir keine Förderung vom Bund bekommen?", fragte auch Markus Spengler (Grüne) und bedauerte, dass nach der anfänglichen Euphorie die letzte Meile so hake.

"Wir versuchen, das Projekt mit aller Macht umzusetzen", betonte Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Dafür gebe es ein klares Signal aus der Dezernentenkonferenz. Und am Geld soll es nicht liegen: "Wir können das finanziell stemmen." Ziel sei es, das Projekt aus dem gesamtstädtischen Haushalt zu finanzieren. "Wir werden entsprechende Vorschläge machen", versprach Grötsch.

Die Genehmigung für die Schlossparkwiese liege beim Dezernat für Sicherheit und Ordnung. Er hoffe, dass "es mit der Fläche klappt", so Grötsch. Bis jetzt habe sich auch der Lindenhöfer Bezirksbeirat noch nicht zur Angelegenheit geäußert. Es sei ein Risiko gewesen, nur mit einem Ort an den Start zu gehen. Dafür erntete er Widerspruch: Robert Gaa habe viele mögliche Spielorte vorgeschlagen, letztendlich sei aufgrund der Prüfung nur eine Fläche übrig geblieben, stellte Riehle klar. "Das Bündnis kann nichts dafür." Zudem sei man sich einig gewesen, dass es ein zentraler Platz sein soll und kein Spielort in der Peripherie.

Wenn es nach dem Willen des Bündnisses für Kulturschaffende gegangen wäre, hätten bereits im Juni die ersten Veranstaltungen auf der Schlossparkwiese stattgefunden. Selbst wenn jetzt alles wie am Schnürchen läuft, wird es vor Juli wohl nichts werden. "Für die Kulturschaffenden ist das Gezerre sehr frustrierend", berichtete Jazztrompeter Thomas Siffling, der die Jazzkneipe "Ella & Louis" betreibt. "Sie sehen nicht, dass ein politischer Wille da ist. Wir verlieren bereits den zweiten Sommer. Andere Städte machen uns vor, wie es geht."

Neben der festen Spielstätte soll es zudem sogenannte Pop-up-Flächen geben, wo kurzfristig Kulturveranstaltungen stattfinden sollen. Auch in dieser Beziehung stockt die Organisation. Doch einen Lichtblick gibt es: Alfried Wieczorek, nachgerückter CDU-Stadtrat für Nikolas Löbel und ehemaliger Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, erklärte, dass der Garten des Zeughauses in C 5 jederzeit als Pop-up-Fläche zur Verfügung steht.