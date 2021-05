Von Manfred Ofer

Mannheim. Das Café Vienna ist Kult. Die Kneipe ist für ihr besonderes Flair und das bunt gemischte Publikum bekannt. Bis vor etwas mehr als einem Jahr Corona kam. Jetzt ringt das Vienna wie viele andere Bars und Kneipen um seine Existenz. Deshalb hat das Team nun schon zum zweiten Mal eine Spendenkampagne gestartet – ehemalige und heutige Stammgäste spenden gern.

Das Café Vienna wurde 2006 in S1 aus der Taufe gehoben, existiert aber schon viel länger. 1984 eröffnete Hans Peter Christoph Adomeit mit zwei Partnern das "Old Vienna" in einem Gebäude am Kurpfalzkreisel, das aber dann der Abendakademie weichen musste. Daher der Umzug. An beiden Orten haben Generationen von Nachtschwärmern, Studenten und Reisende aus aller Herren Länder eine gute Zeit zugebracht. Die Pandemie droht, all dem ein Ende bereiten.

"Als im letzten Frühjahr die erste Schließung kam, haben wir relativ schnell einen Lieferservice auf die Beine gestellt", erinnert sich Madlen Steger, die Vienna-Barleiterin. Darüber hinaus wurde die erste Spendenkampagne für den Erhalt des Cafés auf der Internetplattform "GoFundMe" ins Leben gerufen, deren Erfolg dazu beitrug, die ökonomische Schieflage der Studentenkneipe wieder ins Lot zu bringen.

Im Oktober hatte sich aufgrund der zwischenzeitlichen Öffnung der Gastronomie die Lage sogar soweit entschärft, dass man den Lieferservice wieder einstellen konnte. "Der Laden war richtig gut besucht, und trotz der geregelten Beschränkung auf die Hälfte der möglichen Sitzplätze fühlte sich das Ambiente wieder mehr wie vor der Pandemie an", betont Madlen Steger. Die Freude hielt jedoch nicht lange an. Mit dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen musste die Gastronomie ihre Türen wieder schließen. Einmal mehr stand Vienna-Betreiber Adomeit, den die treue Stammkundschaft meist mit seinem Spitznamen Ado anspricht, vor der Frage, wie er seine Kneipe am besten durch die zweite Welle der Pandemie bringt.

Zum Glück war auf die große Solidarität im Umfeld Verlass. Viele, die einen Beitrag zum Erhalt der Lieblingskneipe leisten wollten, hatten auch schon im ersten Lockdown den einen oder anderen Euro mehr springen lassen. Entweder holten sie ihre Speisen und Getränke an einem der Fenster des Vienna ab – oder sie bemühten den Lieferservice, der die Bestellungen auf dem Drahtesel ausfährt. Doch das reichte nicht aus: "Unsere Einnahmen sind trotz allem weiterhin gesunken", bedauert Madlen Steger. Wenige Monate später stand das Vienna einmal mehr "mit dem Rücken zur Wand", wie es in einer Verlautbarung von Adomeit heißt. Daraufhin organisierte Madlen Steger mit ihrem Teamkollegen Cornelius Bonfert eine Neuauflage der Aktion bei "GoFundMe".

Am 16. April wurde der Aufruf auf der besagten Plattform gestartet, der von einem Video auf der offiziellen Facebook-Seite der Kneipe begleitet wurde. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Mit dem Video auf dem sozialen Netzwerk wurden bis dato rund 13.000 Personen erreicht. Das angestrebte Spendenziel in Höhe von 10.000 Euro war nach nicht einmal einer Woche geschafft. Sogar aus Kanada flatterte eine Spende von einem Absolventen der Mannheimer Universität herein, der sich an so manch eine stimmungsvolle Nacht mit Freunden im S-Quadrat erinnern konnte. "Ein anderer Spender hat 325 Euro überwiesen, weil er dadurch auch eines beliebten Mitarbeiters des Vienna gedenken möchte, der 2019 leider verstorben ist", greift Steger ein besonders rührendes Beispiel auf.

Mittlerweile sind über 12.000 Euro zusammengekommen, sodass sich weiter die Hoffnung nährt, dass das Café Vienna wieder öffnen kann, sobald die Lage das zulässt. Ein Wunsch, der sich nicht zuletzt auch in den vielen Kommentaren auf der Seite des Spendenportals widerspiegelt. So verhält es sich auch mit der Jungbusch-Kultkneipe "Blau", deren Spendenkampagne ebenfalls viele Unterstützer zählt, die in ihre Tasche greifen, damit die Existenz der Stammkneipe gesichert ist.

Info: Der Spendenlink für das Café Vienna lautet https://www.gofundme.com/f/vienna-helfen-20, wer für das "Blau" spenden will, kann das unter https://gofund.me/9f80cf73 tun.