Mannheim. (ven) Vor allem in Zeiten der Pandemie sollen benachteiligte Kinder nicht noch schlechter gestellt werden. Deshalb lädt die evangelische Kirche Mannheim in diesem Jahr wieder zur Kindervesperkirche. Aber diesmal anders. Das neue Projektteam hat sich einiges einfallen lassen. Sicher ist: Vom 30. November bis zum 11. Dezember erhalten Kinder dort wieder eine warme Mahlzeit.

Natürlich können in diesem Jahr nicht mehrere Schulklassen zum Standort in der evangelischen Jugendkirche im Stadtteil Waldhof gefahren werden, gemeinsam dort essen und anschließend das große Spiel- und Bastelangebot wahrnehmen. Das sei sehr schade, sagt der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann. Aber gerade deshalb gelte es um so mehr, ein Zeichen für die Kinder in der Gesellschaft zu setzen. "Unsere Forderung nach Teilhabe und Gerechtigkeit ist in diesem Jahr noch aktueller", erklärte er gerade mit Blick auf Familien mit finanziell und räumlich schwierigen Verhältnissen.

Wie die Kindervesperkirche konkret aussehen wird, steht noch nicht fest. "Wir sind in der Vorbereitung mittlerweile bei Plan E angekommen", so Stadtjugendreferentin Svenja Hauseur, die in der Organisation die Nachfolge von Ruth Würfel angetreten hat. "Plan E" war allerdings schon in der Vorwoche. Aktuell könnte der Stand schon bei "F", "G", oder auch "H" sein, denn die Pandemie mache schnelle und flexible Reaktionen nötig. Sicher ist, dass die Kindervesperkirche in Mannheim auf zwei Standorte verteilt wird. Neben dem "Nordpol" auf dem Waldhof wird es in diesem Jahr ein südliches Gegengewicht im Stadtteil Rheinau geben.

Ob es allerdings ein gemeinsames Mittagessen für jeweils eine Schulklasse mit anschließendem Bastelangebot in deutlich kleinerem Rahmen, oder doch nur eine "Kindervesperkirche to go" mit Geschenktüten und einem Angebot an den jeweils eingeladenen Schulen geben wird, sei aktuell noch immer offen. Eingeladen sind auf jeden Fall nicht mehrere Klassen verschiedener Schulen, sondern nur jeweils eine Schule, die auch im Umfeld der beteiligten Einrichtung liegen sollte.

Außerdem müsse man natürlich die jeweils gültigen Einschränkungen abwarten, erklärt Sprecherin Kerstin De Vos. Sie hofft, zumindest bis Ende dieser Woche – und damit rund eine Woche vor dem geplanten Start – konkretere Aussagen treffen zu können. Nur eins ist sicher: Die Kindervesperkirche 2020 findet statt.