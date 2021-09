Mannheim. (RNZ) Die Stadt Mannheim startet einen Pilotversuch an sechs Grundschulen mit sogenannten PCR-Lolli-Tests, um Erfahrungen zur Praxistauglichkeit von PCR-Pooltestungen an Schulen zu gewinnen. "Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist nach wie vor gegeben", betonte Bildungs- und Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). "Impfen und Testen werden daher eine entscheidende Rolle spielen, um den Schulunterricht in Präsenz auch weiterhin ermöglichen zu können und Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen."

Die Lolli-Pooling-Methode leiste dazu einen wertvollen Beitrag. "Wir freuen uns, diese umsetzen zu können, und dass wir mit dem Covlab der Baden-Württemberg-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum einen kompetenten Labor-Partner gewinnen konnten", so Grunert. Der Versuch wird an der Astrid-Lindgren-Schule, der Bertha-Hirsch-Schule, der Franklinschule, der Jungbuschschule, der Vogelstangschule und der Johannes-Kepler-Schule durchgeführt.

Zur Probenentnahme lutschen die Kinder kurz an einem "Watte-Lolli", also einem medizinischen Wattestäbchen. Die Lollis aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden in einem Behälter gesammelt und unmittelbar danach gemeinsam im Analyselabor Covlab ausgewertet. So können innerhalb kurzer Zeit alle Klassen einer Schule getestet werden. Nur wenn der Pool positiv ist, müssen anschließend alle Kinder der entsprechenden Klasse erneut einzeln mittels eines "Kau-Lollis" getestet werden. Gemeint ist ein Schwämmchen, auf dem das Kind eine Minute lang herumkaut.

Bei den Tests kommen erstmals die an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) entwickelten Kauschwämmchen "Chewifix" zum Einsatz, die den Nasen-Rachen-Abstrich für den PCR-Test überflüssig machen. Es könne mehr Speichel aufnehmen als ein Wattestäbchen und sei somit zur genaueren Nachtestung besser geeignet, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Handhabung ist so einfach wie beim Lolli-Test: Auf dem Mundschwämmchen kauen die Testpersonen eine Minute lang intensiv herum und fahren damit an den Wangeninnenseiten auf und ab.

"Die neue Methode zur Probenentnahme mit ‚Watte-Lolli‘ haben wir in einer Studie mit den bisher üblichen Nasen-Rachen-Abstrichen verglichen", berichtet der medizinisch-wissenschaftliche Leiter des Covlab und Direktor des Instituts für Klinische Chemie am UMM, Professor Michael Neumaier. "Dabei sind die Testergebnisse dank der standardisierten Probenentnahme und der überlegenen PCR-Methode viel verlässlicher als die bisher üblichen Schnelltests."

Weil die Proben sofort im Covlab untersucht werden können, stehen die Ergebnisse noch am gleichen Schultag zur Verfügung. Mit seinem mobilen PCR-Hochleistungslabor und der neuen Teststrategie kann das Covlab bis zu 3000 Schülerinnen und Schüler an einem Tag testen. Das Pilotprojekt soll zunächst bis zu den Herbstferien gehen. Sofern sich die Pool-Tests bewähren, wird eine mögliche Ausweitung auf weitere Schulen geprüft. Allen anderen Schulen stellt das Land wie bisher Antigen-Schnelltests zur Verfügung.