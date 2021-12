Von Marco Partner

Mannheim. Die Stadt geht strikt gegen Aktionen vor, bei denen Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestieren – egal in welcher Form. Nachdem am vergangenen Montagabend bis zu 2000 Personen in die Innenstadt kamen, um ihren Unmut kundzutun, haben sich Polizei und Ordnungsdienst nun auf weitere unangemeldete Versammlungen in Pandemie-Zeiten eingestellt. Am Sonntag wurde einer symbolischen Licht-Aktion am Stephanienufer schon früh der Garaus gemacht.

Den ganzen Rhein entlang – von der Schweiz bis in die Niederlande – sollten sich am Sonntag ab 17 Uhr Personen mit Kerzen am Ufer des 1230 Kilometer langen Flusses platzieren. Bereits am Donnerstag wurde jedoch die nicht-angemeldete Aktion per Allgemeinverfügung seitens der Stadt untersagt. Letztlich beteiligten sich in Mannheim nur circa 20 Personen am "Rhein Candle Light". Vereinzelt oder in kleinen Familien-Gruppen standen sie bei Einbruch der Dunkelheit mit Windkerzen oder Teelichter am Ufer bis die Polizei aufkreuzte. Die Personalien wurden erfasst und vier Platzverweise aufgesprochen. "Das wird als Ordnungswidrigkeit eingestuft und es ist mit einem Bußgeld zu rechnen", sagte Polizeisprecher Tobias Hoffert.

Im Netz wurde die "Rhein Candle Light"-Aktion beworben, die am Rheinufer in Ludwigshafen ungefähr doppelt so viele Teilnehmer anlockte. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass ein Fünf-Meter-Abstand zu wahren, dass keine Menschen-, sondern nur eine Lichterkette zu bilden sei. Allerdings besticht der Post mit einer eigenwilligen Auslegung und Interpretation von Begrifflichkeiten. So gebe es keinen Veranstalter, obwohl in den Sozialen Medien dazu aufgerufen wird. Zudem handele es sich weder um eine Demo oder Kundgebung, ja nicht einmal um eine Versammlung oder Ansammlung von Menschen. Eine Zusammenkunft mehrerer Menschen im Freien treffe nicht zu, "da keine größere Anzahl von Menschen" unmittelbar zusammenkäme.

Die Stadt Mannheim jedoch sieht das ein wenig anders. Und das nicht zum ersten Mal: Im vergangenen Winter untersagte sie das "Rhein Candle Light" gleich zweimal. Am 19. sowie am 25. Dezember wurde damals unter dem Motto "Frieden, Freiheit und Miteinander" zur Teilnahme am Rheinufer aufgerufen – und dabei ebenfalls betont, dass es sich weder um eine Versammlung noch um eine Veranstaltung handle. Da bei diesem Treffen jedoch ein gemeinsamer Zweck sowie die Meinungskundgabe in öffentlichen Angelegenheiten auszumachen sei, stufte die Stadt die Licht-Aktion 2020 als "anzeigepflichtige Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes und zudem als unerlaubte Veranstaltung nach der Corona-Verordnung" ein.

Man sehe darin die offenkundige Strategie "Zusammenkünfte einer Menschenmenge aus dem Querdenker-Milieu jenseits des Versammlungsgesetzes zu ermöglichen und damit die beschränkenden Vorgaben zu umgehen, die zum Schutz von Leib und Leben Dritter für eine angemeldete Versammlung verfügt worden wären", heißt es vonseiten der Stadt, die sich nun auf weitere geplante, aber nicht angemeldete Aktionen einstellt.

Am morgigen Montag ist für 18 Uhr ein Montagsspaziergang zum Rathaus angekündigt. Um 19 Uhr soll es einen ebenfalls unangemeldeten "Schweigemarsch durch die Innenstadt" geben. Für den Fall der Zuwiderhandlung könne "unmittelbarer Zwang angewendet" werden, warnte die Stadtverwaltung. Personen, die solche Veranstaltungen ohne Anmeldung organisieren, können mit einer Geldstrafe oder einem Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr bestraft werden.