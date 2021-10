Von Volker Endres

Mannheim. "Wir wollen in erster Linie helfen", erklärt Nadja Örum. Die 19-Jährige aus Leimen ist eine von 126 jungen Menschen, die am 1. Oktober eine Ausbildung zum Notfallsanitäter begonnen haben. Das Besondere ist dabei ein Schulterschluss, denn die 126 Auszubildenden verteilen sich auf die vier Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter und Malteser. Sie treten ab sofort zusammen unter dem Motto "4 für Euch" auf und nehmen damit eine Vorreiterrolle ein. Das Bündnis will darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Engagement junger Menschen in sozialen Berufen ist. "Wir Mannheimer Hilfsorganisationen wollen unsere Interessen künftig gemeinsam vertreten", erklärt DRK-Geschäftsführerin Christiane Springer. Die Zusammenarbeit an den Einsatzorten habe schon immer gut funktioniert, darüber hinaus gebe es aber noch viele Gelegenheiten, die Kräfte zu bündeln – etwa für den Rettungsdienst im Stadtgebiet oder bei Krankentransporten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Weitere Projekte seien in Planung, heißt es bei der Vorstellung der neuen Auszubildenden im Schlosshof. Eine Kooperation auf lokaler Ebene, die Anklang findet. "Jetzt haben auch die Landesorganisationen eine engere Zusammenarbeit verkündet", berichtet Springer erfreut. Insgesamt arbeiten bei den vier Hilfsorganisationen in der Region rund 745 Angestellte im Rettungsdienst, 126 befinden sich in der Ausbildung. Dazu kommen 85, die den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.

Die Ausbildung zum Rettungssanitäter dauert in der Regel drei Monate, die zum Notfallsanitäter drei Jahre. "Der Job ist nicht immer leicht, die Azubis werden immer wieder konfrontiert mit Menschen, die starke Schmerzen haben oder sich in einer hilflosen Lage befinden", sagt Jana Stimmel, Pressesprecherin des Regionalverbands Badens der Johanniter-Unfall-Hilfe. Empathie sei daher eine der wichtigsten Voraussetzungen für diesen Beruf.

Das Berufsbild der Notfallsanitäter sei noch relativ neu, erklärt Andreas Gnilka, Ausbilder bei den Johannitern. So weit, dass die Organisationen gemeinsam ausbilden, sei man aber noch nicht. Die Auszubildenden des DRK besuchen die Berufsschule in Sinsheim, Johanniter und ASB haben ihre Schulen in Mannheim. Aber: "Wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten", betont Springer.

Nadja Örum und die anderen wollen so schnell wie möglich lernen, wie man Menschen hilft. "Es ist ein toller Beruf, in dem junge Menschen schon früh Verantwortung übernehmen können", sagt sie. Die Abiturientin räumt aber auch ein: "Einige betrachten es möglicherweise als Sprungbrett zum Medizinstudium." Kein schlechter Anfang, denn in der Ausbildung absolvieren die Notfallsanitäter mehrere Stationen. Neben Berufsschule und Ausbildungsplatz, wobei von Beginn an auch Einsätze mitgefahren werden, beinhaltet sie auch Praktika auf Stationen in Krankenhäusern.