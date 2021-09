Aus dem Eimer in die Freiheit: Angestellte des Großkraftwerks halfen bei der Ansiedlung von Jungaalen in einem Altrheinarm. Foto: Endres

Von Volker Endres

Mannheim. "Der Europäische Aal befindet sich außerhalb sicherer biologischer Grenzen", ist sich der Internationale Rat für Meeresforschung sicher. Mit anderen Worten: Die Art ist gefährdet. Zur Unterstützung des Bestands werden die Tiere deshalb seit Jahren gezüchtet und ausgewildert. Rund 40 Kilogramm der Schlangenfische landeten bei der Fischbesatzungsaktion in Mannheim im Rhein. Und das ist nur ein Bruchteil der "Farmaale", die an diesem Tag zu Kurpfälzern werden. Oder zumindest zu Südwestdeutschen. "Wir haben angefangen bei Iffezheim und sind dann langsam den Rhein heruntergekommen", erzählte Stephan Hüsgen von der Fischereibehörde Baden-Württemberg.

Rund dreieinhalb Jahre alt sind die Aale, die an einem Seitenarm in Neckarau ihren Weg in die Freiheit finden. Bis dahin haben die Aale schon eine weite Reise hinter sich, denn eine Zucht in Gefangenschaft ist bis heute nicht möglich. "Die Tiere, die wir aussetzen, wurden als Glasaale an den Küsten und Flussmündungen Frankreichs gefangen und zur weiteren Aufzucht in eigens dafür errichtete Anlagen überführt", erklärte der Fachmann. Zum Beispiel bei Björn Viohl auf seiner Fischfarm in Schleswig-Holstein.

Björn Viohl hat die Tiere auf seiner Fischfarm in Schleswig-Holstein aufgepäppelt. Foto: Endres

Auch in Karlsruhe und Ketsch wurden Tiere ausgewildert. "Dann fahren wir noch den Neckar entlang bis hinauf zur Elsenzmündung", also bis zur Höhe Neckargemünd, so Hüsgen. Rund 540 Kilogramm Fisch landeten damit im Fluss. "Bei einem Durchschnittsgewicht von vier Gramm sind das zwischen 130.000 und 140.000 Fische", rechnete er vor. Allein auf Höhe des Strandbads waren das rund 10.000 Tiere, die von den Angestellten des Mannheimer Großkraftwerks unter fachkundiger Anleitung in den Fluss befördert wurden. Die Schindkautschlut, ein Altrheinarm, liegt fast im Schatten der Kraftwerkstürme. Das ist kein Zufall, denn rund 123 Kilogramm der Fischbesatzung wurde im Rahmen des Umweltsponsorings des Unternehmens finanziert.

Doch die Aale wurden nicht einfach ins Wasser gekippt. Die Renaturierung erfolgte Schritt für Schritt. Mit ein paar Eimern Rheinwasser wurden sie zunächst an die Temperatur ihrer neuen Umgebung gewöhnt. "Nicht, dass sie frieren und zu Zitteraalen werden", scherzte eine der Freiwilligen bei der großen Ansiedlungsaktion.

Trotzdem fremdelten einige Fische offensichtlich noch mit der neuen Umgebung und mussten dann doch noch aus den Eimern gekippt werden, aus denen sie eigentlich fröhlich schwänzelnd in die neue Umgebung schwimmen sollten. "Das gibt sich. Die finden bald die Ritzen zwischen den Steinen, in denen sie nicht von den Raubfischen gefunden werden", war Hüsgen sich sicher. Und Raubfische gibt es wieder einige im Rhein. "Gerade an dieser Stelle haben wir bei einer Untersuchung im vergangenen Jahr einen Wels mit 2,20 Metern aus dem Wasser geholt."

Und weil die Fischereibehörde sich dem Umweltschutz verschrieben hat, wurde der Fisch nach der Erfassung selbstverständlich wieder in die Freiheit entlassen und hat nun 10.000 neue Mitbewohner.