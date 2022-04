Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es sind beunruhigende Nachrichten, die gerade unter den Hilfsorganisationen und Privatpersonen, die sich in der Ukraine-Hilfe engagieren, die Runde machen: Muss die Verwaltung die Jugendherberge als Notunterkunft und Erstanlaufstelle zum Monatswechsel aufgeben? Das klingt zunächst wie ein schlechter Aprilscherz, könnte aber Mitte des Monats Wirklichkeit werden, wie Sozialamtsleiter Jens Hildebrandt am Donnerstag im Ausschuss für Arbeit und Soziales berichtete. Das Gerücht, dass die Unterbringung Geflüchteter dort bereits zum Monatswechsel eingestellt werden müsse, konnte er zwar entkräften. Allerdings gibt es nur bis Mitte April eine Zusicherung des Verbands deutscher Jugendherbergen.

Oberbürgermeister Peter Kurz befindet sich gerade in Gesprächen. Es sei aber eine "schwierige Verhandlungslage". Die Stadt brauche die Unterstützung des Verbands, "die Jugendherberge ist ein guter und geeigneter Ort", bekräftigte Hildebrandt. "Wir möchten das gerne weiterführen." Um für alles gewappnet zu sein, prüfe man aber zwei andere Standorte für die Erstanlaufstelle.

Etwa 230 Menschen können in dem Haus an den Rheinterrassen untergebracht werden. Es ist jedoch nur eine Erstunterkunft, von der die Menschen in andere Unterbringungsmöglichkeiten vermittelt werden. Dabei handelt es sich um Hotels, Wohnheime und Privatunterkünfte. Bisher sei es der Stadt gelungen, auf Massenunterkünfte zu verzichten, betonte Hildebrandt. Die Hallen stehen zwar bereit, bisher mussten sie aber noch nicht genutzt werden – und das obwohl sich nach aktuellem Stand über 2200 Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, in der Stadt registriert haben.

Mannheim gehöre neben Stuttgart, Karlsruhe und Baden-Baden zu den Kommunen, die am meisten Geflüchtete aufgenommen habe, berichtet der Sozialamtsleiter, der mit Feuerwehrchef Thomas Nähter auch die Taskforce "Ukraine-Hilfe" leitet. Die Quadratestadt besitze "eine gewisse Grundattraktivität, auch wegen vorhandener kultureller Netzwerke". Hildebrandt dankte den Bürgerinnen und Bürgern für ihr großes Engagement: Fremden Menschen Obdach zu bieten, sei eine "riesige Herausforderung." Dabei verhehlte er nicht, dass die Organisation der Hilfe auch für die Verwaltung ein Kraftakt ist und daher nicht immer "alles reibungslos ablaufen" könne.

Ein Beispiel ist die Auszahlung der Sozialleistungen. Die Mitarbeitenden des Sozialamts haben im März über 1100 Leistungsanträge bearbeitet, "normal sind 30 im Monat", verdeutlichte Hildebrandt und erklärte, dass jetzt – auch aufgrund von Überstunden und Wochenendarbeit – alle Anträge eingepflegt sind, sodass die Leistungen bald fließen können. Dafür ist aber auch ein Konto nötig. Daher habe man mit der Sparkasse gesprochen, um die Kontoeröffnungen zu beschleunigen.

Geflüchtete, die aber akut Geld benötigen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, können sich im Bürgerservice Innenstadt in K 1 Bargeld auszahlen lassen. Da viele Ukrainer auf ihr heimisches Konto nicht mehr zugreifen und ihr Bargeld in Deutschland nicht umtauschen können, müssen viele darauf zurückgreifen. Dass es daher im K 1 zu langen Schlangen kommen könne, sei ihm bewusst, so Hildebrandt und bilanzierte: "Wir haben bisher 300.000 Euro ausgezahlt."

Er betonte aber auch, dass nicht alle Probleme in der Kommune gelöst werden können, sondern Sache des Landes oder des Bundes seien, vor allem, was die längerfristigen Perspektiven angehe. Zumindest kam hinsichtlich der Jugendherberge Unterstützung von Landesseite: SPD-Landtagsabgeordneter und Stadtrat Stefan Fulst-Blei bot sofort seine Unterstützung an und warb bei seinen CDU-Kollegen dafür, bei Innenminister Thomas Strobl oder Migrationsministerin Marion Gentges Alarm zu schlagen.

Auf RNZ-Nachfrage erklärte Stadtsprecher Ralf Walther am Freitag, dass man damit rechne, am Dienstag mehr zum konkreten Stand der Verhandlungen sagen zu können. Dann tagt nicht nur der Hauptausschuss, sondern auch der Gemeinderat, und zwar in einer außerordentlichen Sitzung. Thema ist ein Lagebericht des Bürgermeisters von Czernowitz und die Besiegelung der Städtepartnerschaft zwischen Mannheim und der Stadt in der Ukraine nahe der rumänischen Grenze.