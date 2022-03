Mannheim. (RNZ) Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen sind inzwischen vor dem Krieg in der Ukraine auf der Flucht. Die "Taskforce Ukraine Hilfe", der Stadtverwaltung verfolgt die Flüchtlingsbewegung intensiv und eruiert mit Hochdruck Möglichkeiten zur kurzfristigen Akquise von Unterkünften.

Die Jugendherberge, die am Dienstag als Notunterbringung für Schutzsuchende in Betrieb genommen wurde, ist bereits voll belegt. Vor diesem Hintergrund mietet die Stadt aktuell für Geflüchtete zwei Wohnheime und ein Hotel an, sodass eine weitere Notunterbringungskapazität von rund 140 Plätzen zur Verfügung steht.

"Wir stellen uns darauf ein, dass viele Menschen aus der Ukraine – insbesondere Frauen mit ihren Kindern – innerhalb einer sehr kurzen Zeit, eine Bleibe benötigen werden. Für alle Beteiligten ist es selbstverständlich, dass wir alles in die Wege leiten, um dabei bestmöglich zu helfen. Dies ist unsere humanitäre Pflicht. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation", erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz, der sich in einer Videobotschaft an die Mannheimerinnen und Mannheimer wendete.

Die Taskforce prüft zudem verschiedene Sport- oder Veranstaltungshallen in den Stadtteilen für eine mögliche Notunterbringung. In einem ersten Schritt bereiten Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Sanitätsdienste die Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld für eine Notunterbringung vor, dann die Sport- und Kulturhalle Feudenheim sowie die GBG-Halle Herzogenried. Mit diesen drei Hallen steht eine Belegungskapazität für bis zu 750 Menschen zur Verfügung. Weitere Hallen – gegebenenfalls auch kurzfristig – folgen. Dies könne mit Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler sowie für Vereine und Kultureinrichtungen verbunden sein, so Kurz. Man bemühte sich, dort, wo es möglich ist, einen Ausgleich zu finden.

Ziel ist es weiterhin, die Angebote der Bürgerschaft zu nutzen und die Geflüchtete privat unterzubringen. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, können dies unter der Telefonnummer 0621/293 32 99 oder unter www.mannheim.de/unterbringungsangebot anmelden.