Von Jan Millenet

Mannheim. Es ist ein Projekt, das wahrscheinlich nicht nur in Mannheim, sondern mindestens in Deutschland seinesgleichen sucht: von außen ein grüner Hügel, von innen Einkaufszentrum, Bürogebäude, Drogerie und Gastronomie. "Eine kühne Idee", nannte GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings die "Grüne Mitte" im Zentrum des wachsenden Stadtteils Franklin, deren Realisierung nun durch die Einreichung des Bauantrags weiter an Fahrt aufnimmt.

Es sei eine wichtige Entwicklung für Franklin, so Frings. Denn das Quartier solle lebendig, bunt, vielfältig, aber auch zukunftsfähig werden. Dazu gehört eine entsprechende Infrastruktur, die teilweise noch fehlt. Die Nahversorgung durch einen Supermarkt zum Beispiel ist noch nicht gegeben. Dieser wird in den riesigen grünen Hügel einziehen, genauso wie eine Bäckerei, eine Apotheke, ein Drogeriemarkt, Gastronomie und eine Bank. Und "riesiger Hügel" ist dabei wörtlich zu nehmen.

"Er wird neben den vier Hochhäusern, die zusammen das Wort ,Home’ bilden, zu einem der besonderen Merkmale auf Franklin", sagt der GBG-Chef. Rund 20 Meter hoch, begehbar, bepflanzt und sogar bewohnt. Denn während im Bauch des Hügels die genannten Geschäfte untergebracht sind, ruht auf dem Hügel, teils schwebend, ein Wohnhaus mit insgesamt 34 Wohnungen. Die Zwei- bis Fünf-Zimmer-Einheiten haben dabei eine Größe zwischen 65 und 160 Quadratmetern. Über die möglichen Mietpreise äußerte sich Karl-Heinz Frings jedoch noch nicht.

Vorfreude auf "Grüne Mitte"

Damit die Stauden, Hecken, Kletterpflanzen und Gräser, die das hügelförmige Gebäude begrünen, in den heißen Sommermonaten nicht vertrocknen, sorgt eine automatische Bewässerungsanlage für das nötige Nass. "Aber der Hügel wird auch Wasserspeicher sein", erklärte Frings. Überschüssiges Wasser werde abgeleitet und gesammelt.

Doch wie kann man so einen Hügel bauen? "Es ist vor allem eine Holzkonstruktion, die ihn trägt und ausformt", erklärte Karl-Heinz Frings. Die sogenannte Europa-Achse, die sich von Nord nach Süd als zentrale Wegeverbindung quer durch Franklin zieht, beschneidet den grünen Bereich und sorgt dafür, dass man in den Hügel hineingehen kann. Das Innere wird durch eingelassene Fenster und andere Beleuchtungsquellen erhellt. Da sich der Hügel in der Mitte des ehemaligen Kasernengeländes befindet, sei er auch an den ÖPNV angebunden und für Besuchende von außerhalb erreichbar.

Rundherum gibt es einen öffentlichen Bereich und in direkter Nachbarschaft eine Kirche. Beides soll Begegnungsort und Treffpunkt sein. Allerdings muss auch das Kirchengebäude noch entsprechend hergerichtet werden, da es aus baulichen Gründen aktuell nicht betreten werden kann.

Die Geometrie des goldgelben Gebäudes, das auf dem grünen Hügel thront, ist laut Karl-Heinz Frings bewusst gewählt. Das rechteckige Gebäude mit Satteldach soll an die Kasernengebäude erinnern, die einst an dieser Stelle standen. Unter dem Hügel entsteht eine Tiefgarage mit rund 150 Stellplätzen, die einen direkten Zugang zu den Gewerbe- und Wohnflächen hat. Den Baubeginn für das Hügel-Projekt schätzt der GBG-Geschäftsführer auf Mitte nächsten Jahres. Angestrebt sei eine Eröffnung Ende 2024. Der Entwurf der "Grünen Mitte" stammt vom Rotterdamer Architekturbüro MVRDV, das auch schon an anderen Orten auf Franklin seine Spuren hinterlassen hat, und dem Frankfurter Stadtplanungs- und Architekturbüro bb22. Realisiert wird die Idee von der GBG und dem Mannheimer Projektentwickler 3iPro, die dafür die Franklin Grüne Mitte GmbH gegründet haben. Die Stadt hat die Baugenehmigung für einen Interims-Supermarkt erteilt. Im Sommer 2022 sollen die Türen des in Element- und Container-Bauweise konstruierten Gebäudes öffnen. Der 425 Quadratmeter große Bau entsteht in der George-Washington-Straße.

"Denke ich sechs Jahre zurück, war es noch eine sehr gewagte Theorie, dass eine solche Architektur in Mannheim beziehungsweise in Deutschland realisiert werden kann", sagte der iPro3-Geschäftsführer Davut Deletioglu und verkündete, dass die Gewerbeflächen in der "Grünen Mitte" im Zentrum schon zu circa 80 Prozent vermietet seien.