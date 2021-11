Von Marco Partner

Mannheim. Mit seinem Hit schoss er 2017 durch die Decke, quasi bis auf die Dachterrasse der Charts. Dass sich hinter dem kraftvollen Song "Rooftop" ein junger Sänger aus Bremen verbirgt, hat nicht jeder Radiohörer gleich auf dem Schirm. Inzwischen ist Nico Santos weit mehr als ein One-Hit-Wonder, sitzt bei "The Voice" in der Jury und hat sich ein vor allem weibliches Publikum ersungen. Bei seinem Auftritt in der Maimarkthalle liegen ihm die Fans zu Füßen. Der 28-jährige Neo-Soul-Künstler dankt mit einem berauschenden Konzert, und schreckt nicht davor zurück, dem King of Pop die Ehre zu erweisen.

Nebelschwaden ziehen auf, in der ersten Reihe klammern sich vor allem junge Frauen am Gitter fest. "Team Nico" blinkt es von ihren Nikolausmützen. Heute aber muss der smarte "The Voice"-Coach niemanden prüfen, sondern selbst liefern. Und das macht der mittlerweile international erfolgreiche Sänger von der ersten Sekunde an. "Eineinhalb Jahre mussten wir warten, lasst uns singen, tanzen und lachen", ruft er seinem jubelnden Publikum zu. Nach langer Pandemie-Pause sind Santos und seine Band erst seit Ende Oktober wieder auf Tournee und zünden mit "Play With Fire" das erste Feuerwerk eines impulsiven Abends.

Man spürt: Nico Santos, der einer Künstlerfamilie entstammt (sein Vater Egon Wellenbrink war der "Melitta-Mann"), liebt das Spiel und das Interagieren mit den Fans. "Like I Love You", "Hold Somebody" oder sein anderer großer Hit "Home" werden nicht einfach gesungen, sondern zelebriert. Jeder Quadratzentimeter der Bühne wird betreten, um möglichst jedem Zuhörer nahe zu sein. "Ich habe einen neuen Song", kündigt der deutsche Bruno Mars "Would I Lie To You" an, und die halbe Maimarkthalle singt schon textsicher mit.

Schlagzeug, Percussion, Gitarre, Bass, Keyboard und eine sanft-raue Stimme: Das sind die Instrumente für eine musikalische Reise, die neben Pop, Rock und R’n’B auch Salsa zu bieten hat. Aufgewachsen ist der gebürtige Bremer nämlich auf der deutschen Urlaubsinsel schlechthin: auf Mallorca, wo er in jungen Jahren sein Unterhaltungstalent in Club-Hotels entdeckte.

Elan und Power: Der einstige Club-Animateur kann pushen, aber auch besänftigen. Bei "Walk In Your Shoes" sitzt Santos einsam am Klavier, singt wehleidig-wimmernd und wird sehr persönlich. Das Lied ist einem früh verstorbenen Freund gewidmet, dessen Schuhe er in stetiger Erinnerung in Ehren hält.

Als der 28-Jährige dazu auffordert, alle Handylichter anzuknipsen, wird es glockenhell. Eine leuchtende La-Ola-Welle lässt Santos durch die Zuschauerreihen gleiten, um die Konzert-Gäste bei einem romantisch-rhythmischen "7 Days" von einem kalten Herbstabend wieder direkt auf die Sonnenseite des Lebens zu katapultieren. Auf ein weiches "End Of Summer" folgt ein schwungvolles "Unforgettable", die jüngsten Fans werden von ihren Vätern Huckepack genommen, es wird im großen Einklang geklatscht, gewunken, mitgesummt und -gesungen und somit das Konzert wohl tatsächlich für viele Besucher als unvergessliches Erlebnis in der Erinnerung gespeichert. Für Melanie aus Ludwigshafen ist es sogar das erste Konzert seit 2018. "Nico ist ein unglaublich guter Sänger, und live klingt er sogar noch viel besser", schwärmt die 30-Jährige. Und nach "After Party" und "Changed" ist es auch schon Zeit für "Rooftop". Dabei kann sich Nico Santos den Refrain sparen und diesen ganz den weiblichen Fans überlassen. Als Zugabe schreckt der sympathische Sänger auch vor einer Pop-Ikone nicht zurück, die nach musikalischer Dachhöhe bemessen ungefähr dem Empire State Building gleicht: Mit "Man in the Mirror" von Michael Jackson demonstriert Nico Santos zum krönenden Abschluss seine Gesangspalette, lässt auch die typischen Ooh- und Aah-Rufe des King of Pop mit einfließen, ohne den Großmeister wirklich imitieren zu wollen. Ginge auch gar nicht.