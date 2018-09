Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Wenn Kinder nicht richtig hören können, dann können sie auch nicht richtig sprechen lernen", weiß Nazan Yakar. Die Mannheimer Hörgeräteakustiker-Meisterin hat sich auf den Bereich der Pädakustik und damit die Hörgeräteversorgung von Kindern ab dem Säuglingsalter spezialisiert. Gemeinsam mit Geschäftspartner Alon Lavi führt sie einen entsprechenden Fachbetrieb am Wasserturm. Hörgeräte für Kinder gehören in Deutschland zur medizinischen Standardversorgung, sind in anderen Ländern für die betroffenen Familien aber ein kaum erschwinglicher Luxus. "Dazu kommt, dass dort anders als hier bei Neugeborenen kein Screening im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung vorgenommen wird, um eventuelle Auffälligkeiten möglichst früh zu erkennen."

Aus diesem Grund macht sich die 31-Jährige am 22. September mit 400 Hörgeräten und 10.000 Knopfzellenbatterien auf den Weg in die Ostukraine, um dort mit befreundeten Kollegen über den Verein "Humanitäre Hilfe für Menschen im Osten" 200 hörgeschädigte Kinder aus bedürftigen Familien zu versorgen. Für Yakar ist es nach Armenien 2015 und dem Libanon im vergangenen Jahr bereits der dritte Auslandseinsatz dieser Art.

Neben angeborener Hörminderung sind es ihrer Erfahrung nach vor allem unbehandelte Mittelohrentzündungen oder verschleppte Infektionen, die das Gehör von jungen Menschen dauerhaft schädigen. In Kriegsgebieten erleiden zudem viele Kinder aufgrund von Bombendetonationen einen Hörverlust. Im Libanon hat sich die Hörgeräteakustiker-Meisterin speziell um betroffene Mädchen und Jungen gekümmert, die mit ihren Familien von Syrien in das Nachbarland geflohen sind, und darüber hinaus bedürftige libanesische Familien versorgt.

Dabei hat sie bereits in Armenien Erfahrungen gemacht, die sie tief berührt haben. "Die Kinder schauen einen mit großen Augen staunend an, wenn sie - manchmal zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben - etwas hören können. Sie freuen sich riesig und bilden sofort Laute nach", schildert Yakar diesen auch für die Eltern so ergreifenden ersten Moment dieser neuen Sinneswahrnehmung. Wobei der wirkliche Effekt erst nach drei bis sechs Monaten eintritt. Der Spracherwerb verbessert sich, die Kinder knüpfen soziale Kontakte mit Gleichaltrigen. "Sie können in eine Regelschule gehen, was ihnen sonst meist verwehrt wäre", erzählt Nazar Yakar. Dabei wäre es so einfach, ihnen von Anfang an eine normale Entwicklung zu ermöglichen - wenn die medizinische Infrastruktur vorhanden ist und jeder Zugang hat.

Einfach im Sinne von "leicht" sei Hörgeräteanpassung bei Kindern jedoch nicht. "Vor allem, wenn sie klein sind und keine Rückmeldung zur Einstellung der Hörgeräte geben können, braucht es viel Erfahrung, um die Reaktionen richtig deuten zu können", sagt die Fachfrau. Bei ihren Einsätzen im Ausland sei häufig erschwerend dazugekommen, dass die Kinder in ihrem jungen Leben bereits schlechte Erfahrungen gemacht und Schlimmes erlebt hätten. Spricht ein Kind nicht, muss sie als Pädakustikerin daher zunächst herausfinden, ob dies an der unversorgten Schwerhörigkeit liegt oder an einem erlittenen Trauma. Gelingt es jedoch, das Vertrauen des Kinds zu gewinnen, um die notwendigen Untersuchungen vornehmen und die Hörhilfe anzupassen zu können, dann können sie und ihre Kollegen ihnen ein Stück Lebensqualität und Hoffnung zurückgeben. "Die Kinder hüten ihre Hörgeräte wie einen Schatz", erzählt sie.

Nach ihren beiden ersten Auslandsaufenthalten über die Stiftung "Hear the World" ihres damaligen Arbeitgebers, einem großen Hörgerätehersteller, wollte die 31-Jährige ihr soziales Engagement auch als Selbstständige fortsetzen. Über eine Kollegin kam sie in Kontakt mit dem Verein "Humanitäre Hilfe für Menschen im Osten", mit dem sie nun zusammenarbeitet. Wer ebenfalls helfen möchte, kann das mit einer Geldspende an den Verein ebenso tun wie durch die Spende von Batterien und Hörgeräten direkt bei "hören²" am Friedrichsplatz 6. "Das dürfen gern auch gebrauchte Geräte sein, die wir aufarbeiten."

Info: Spendenkonto: Volksbank Lübbecker Land, IBAN DE57 4909 265 0010 836 8808, Stichwort "Hilfe für Ukraine Mannheim"