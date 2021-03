Mannheim. (ppf) Künstlerinnen und Künstler haben es in der Pandemie bekanntlich besonders schwer. Kulturstätten sind seit mehreren Monaten geschlossen, an öffentliche Ansammlungen und Veranstaltungen vor Publikum ist nicht zu denken. Die Stadt Mannheim will nun eine Möglichkeit schaffen, mit der Kreative und Kulturschaffende ihr Publikum virtuell erreichen können. Mit dem Programm "ART UP live" stellt das Kulturamt der Stadt Mannheim ab sofort die komplette Infrastruktur für derartige Vorhaben zur Verfügung: Eine Bühne samt Beleuchtung, umfangreiche Ton- und Videotechnik, Internetverbindung und Hosting-Service – bedient von erfahrenem technischen Personal. Als "mobile" Variante lässt sich die Infrastruktur bei Bedarf auch an anderen Orten nutzen, beispielsweise in den eigenen Räumlichkeiten.

So lassen sich aufwändige Streaming-Shows auch für Künstler realisieren, die nicht auf die nötigen finanziellen Mittel zurückgreifen können. Und so funktioniert's: Das Kulturamt ruft dazu auf, sich für die Nutzung dieser Infrastruktur zu bewerben. Bis zum 15. April 2021 werden Projektideen gesammelt und ausgewertet. Weitere Runden sollen folgen.

"Streaming ist kein Ersatz von Live-Acts. Es bietet Mannheimer Künstlerinnen und Künstlern aber die Möglichkeit, ein überregionales Publikum für sich zu gewinnen", schreiben die Projektverantwortlichen in einer Pressemitteilung. Das Programm richte sich an professionelle Kulturschaffende, für die die eingeschränkten Auftritts- und Veranstaltungsmöglichkeiten eine existentielle Herausforderung darstellen.

Die Infrastruktur ist für die Übertragung von Konzerten von Bands und kleineren musikalischen Ensembles optimiert, kann aber auch von anderen Kunstsparten genutzt werden. Informationen zu Bewerbungsverfahren und Ansprechpartnern gibt es hier.