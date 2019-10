Mannheim. (alb) Der Gemeinderat hat den bisherigen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Dirk Grunert zum neuen Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit gewählt. Am 1. November wird der 41-Jährige sein Amt antreten und Vorgängerin Ulrike Freundlieb (SPD) ablösen.

Die Grünen waren bei der Kommunalwahl Ende Mai zur stärksten Kraft gewählt worden. Daraus leiteten sie den Anspruch ab, neben dem Umwelt- auch den Bildungsdezernenten zu stellen. Nach einer Absprache mit SPD und CDU galt die Wahl von Grunert als sicher. Andere Bewerber zogen deshalb zurück. Letztlich gaben 40 von 46 anwesenden Stadträten dem einzigen Kandidaten ihre Stimme.

Damit wird der gebürtige Niedersachse und Diplom-Betriebswirt auch das Berufsbildungswerk in Neckargemünd verlassen. Grunert unterrichtet an der Berufsschule für behinderte Menschen. Als neuer Bildungsdezernent will er sich für den Ausbau von Ganztagsschulen in Mannheim einsetzen.