Mannheim. (pri/pol/mün) Der Brand eines Mehrfamilienhauses im Mannheimer Stadtteil Neckarau ist "glücklicherweise glimpflich" abgelaufen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Das Feuer hat zwar einen Sachschaden von 100.000 bis 150.000 Euro angerichtet. Aber es wurde kein Bewohner verletzt. Eine Person habe sich zum Brandzeitpunkt gegen 19.45 Uhr im Haus aufgehalten und rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Hingegen ein Retter der Feuerwehr klagte nach dem Einsatz über gesundheitliche Probleme. Es sei aber nicht klar, ob diese in Zusammenhang mit dem Feuer und dem Löschen stünden, so die Polizei am Abend.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr am Brandort in der Kappestraße eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern. Deshalb wurde sofort Verstärkung angefordert. 10 Feuerwehrfahrzeuge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie 5 Fahrzeuge der Rettungsdienste waren vor Ort.

Gegen 20.10 Uhr war das Feuer unter Kontrolle - aber es stehen am Abend noch Nachlöscharbeiten und Kontrollen der Nachbarwohnungen an.