Mannheim. (mao) "Wir sind so frei!" stand auf einem Transparent zu lesen, das Demonstranten am Samstag in der Mannheimer Innenstadt vor sich hertrugen. Sie gehörten zu den knapp 200 Personen, die sich am Wasserturm getroffen hatten, um anschließend zum Alten Messplatz zu ziehen. Sie wollten für die "Mannheimer Erklärung der Vielen" zum Schutz der Kunst- und Kulturlandschaft vor rechtem Populismus eintreten.

"In diesem Land wurde Kunst schon einmal als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht", zitierte eine Sprecherin auf einem Lautsprecherwagen aus der Denkschrift, die bislang von neun Kulturinstitutionen in Mannheim unterzeichnet worden ist. Dazu gehören das Nationaltheater und die Alte Feuerwache. Das Aktionsbündnis, das sich in Anlehnung an eine bundesweite Initiative "Die Vielen" nennt, beobachtet zunehmende Versuche aus dem rechten Lager, die Vielfalt und Unabhängigkeit des Kulturbetriebs im Land zu beschneiden."Rechte Gruppierungen und Parteien stören Veranstaltungen, wollen in Spielpläne eingreifen, polemisieren gegen die Freiheit der Kunst und arbeiten an einer Renationalisierung der Kultur", heißt es in der Mannheimer Erklärung, die auf dem Demonstrationszug mehrfach verlesen wurde.

In ganz Deutschland gingen am Wochenende die Menschen in 17 Großstädten auf die Straße. In Mannheim und an den anderen Schauplätzen hatten sich Teilnehmer goldene Rettungsdecken übergestreift, die zu einem Symbol ihrer Motivation geworden sind. Die Idee für das Kulturbündnis wurde in Berlin geboren und kurz darauf in Dresden aufgegriffen. Mittlerweile erklären sich Kunstschaffende überall im Land mit den Zielen solidarisch.

"Wir haben den Haupttext für unsere Mannheimer Erklärung von den Pionieren in Berlin übernommen", sagte Annette Dorothea Weber. Die künstlerische Leiterin des Community Art Center gehörte zum Team, das die Demonstration in ihrer Stadt organisiert hat. Die goldenen Rettungsdecken stünden "für die Schönheit, die der freien und ungehinderten Entfaltung der Kunst innewohnt".

Zu den Zielen, die das Bündnis verfolgt, gehört die Vernetzung mit anderen Organisationen und Privatpersonen. "Eine demokratische Gesellschaft muss die Freiheit der Vielfalt in der Kunst aushalten, auch wenn diese nicht immer dem persönlichen Geschmack entspricht", sagte Melitta Göres. "Ich habe so etwas in meiner alten Heimat Rumänien erlebt, weshalb ich mich dagegen aussprechen will". Auch Johannes Paulmann aus Mannheim gehörte zu den Demonstranten. "Die Versuche der AfD, die deutsche Geschichte in ihrem Sinn umzudeuten, muss ich als Wissenschaftler ablehnen", wurde der Historiker, der am Institut für Europäische Geschichten in Mainz tätig ist, deutlich. Bernd Mand, der als Leiter vom Theaterhaus G 7 dabei war, mahnte vor diesem Hintergrund zu Kooperation und Achtsamkeit: "Die Solidarität mit den Kunstschaffenden muss in allen Kommunen gestärkt werden".