Mannheim. (pol/mare) Die Polizei in Mannheim hatte in der Nacht zu Mittwoch reichlich zu tun: Wie die Beamten mitteilen, wurden gleich zwei Männer in der Innenstadt sowie in Neckarau überfallen und verletzt.

Innenstadt: Ein 25-jähriger Mann wurde von einem Unbekannten niedergeschlagen und mit einem Messer verletzt. Der Unbekannte versetzte seinem Opfer gegen ein Uhr vor einem Café im Quadrat J2 zunächst einen Kopfstoß gegen die Nase. Anschließend fügte er dem 25-Jährigen mit einem Messer eine tiefe, blutende Schnittwunde an der Wange zu und flüchtete.

Die Schnittwunde des betrunkenen Mannes wurde auf dem Polizeirevier erstversorgt. Zur weiteren Behandlung ging er ohne fremde Hilfe. Eine Beschreibung des Täters konnte der 25-jährige Mann nicht abgeben.

Zeugen melden sich hier unter Telefon 0621/12580.

Neckarau: Einen 43-jährigen Mann hat es in Neckarau erwischt - er wurde von vier Männern überfallen. Der Mann war kurz nach Mitternacht auf dem Gehweg der Neckarauer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe des Bahnhofs Neckarau wurde er von den vier Männern angesprochen, die ihn um eine Zigarette baten.

Als er dies verneinte, versetzt ihm einer der Männer eine Ohrfeige gegen die rechte Wange. Von einem weiteren Täter wurde er am Hals gepackt. Anschließend wurde er an seinen Ellenbogen hinter dem Rücken gepackt und festgehalten. Dabei durchsuchten die Täter seine Kleidung und seinen Rucksack. Die Täter zogen zudem die Geldbörse des 43-Jährigen aus dessen Gesäßtasche und stahlen daraus das Bargeld.

Anschließend flüchteten sie in Richtung zu Fuß in Richtung Friedrichstraße. Lediglich einen der Männer konnte der 43-Jährige beschreiben: Dieser hatte kurze, dunkelblonde Haare, die seitlich abrasiert waren, er war ungepflegt und hatte braune Zähne. Er sprach gebrochen Deutsch und Englisch und hatte ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild", wie die Polizei schreibt. Einer der anderen Täter trug eine Basecap.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 0621/1744444.