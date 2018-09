Mannheim. (rnz/mare) Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick legt Ende des Jahres sein Mandat in Berlin nieder. Grund ist die Gründund der „Bürgerbewegung Finanzwende“, der der Finanzexperte vorsitzen wird.

Die Organisation verfolge das Ziel, so heißt es in einer Presserklärung des Grünen-Politikers, längst überfällige Maßnahmen zur Überwindung der Finanzkrise in der Politik auf den Weg zu bringen. „Bundestagsabgeordneter sein zu dürfen, ist eine besondere Ehre", ewrklärt Schick. "Und mir macht die Arbeit im Bundestag viel Freude, weil ich in den letzten 13 Jahren selbst aus der Opposition heraus viel erreichen konnte." Besonders stolz sei er darauf, dass in Folge seiner Arbeit viele Millionen an Steuergeld eingespart werden konnten durch Verbesserungen bei der Bankenrettung und die Vermeidung von Steuertricks.

"Dennoch habe ich die Entscheidung getroffen, einen neuen Weg zu gehen. Ich folge damit meiner Überzeugung, dass ich gemeinsam mit vielen Mitstreitern in der Bürgerbewegung Finanzwende bei den Fragen, auf die es in den nächsten Jahren ankommt, mehr erreichen kann als als Abgeordneter im Bundestag", meint der Noch-Abgeordnete.

Da es selbst nach zehn Jahren Finanzkrise noch nicht gelungen sei, eine echte Wende am Finanzmarkt durchzusetzen, sehe ier die dringende Notwendigkeit, hier stärker zivilgesellschaftlich zu arbeiten. Doch es sei weder zeitlich noch politisch machbar, eine überparteiliche Organisation zu führen und gleichzeitig ein Bundestagsmandat auszufüllen. Schick: "Deshalb musste ich mich entscheiden."

Das heißt auch, dass sich Schick aus Mannheim verabschiedet, da die Bürgerbewegung ihren Sitz in Berlin haben wird. "Mannheim ist mir ans Herz gewachsen. In den 13 Jahren, in denen ich hier gelebt habe, sind Freundschaften fürs Leben entstanden", bedauert Schick. Er bleibe aber weiterhin Mitglied bei den Grünen in Mannheim.