Der heute 27-Jährige war am 28. November 2018 kurz vor der Kurpfalzbrücke in einen Baum gerast. Foto: Priebe

Von Volker Endres

Mannheim. Weil er am 27. November 2018 als Geisterfahrer auf dem Luisenring in der Mannheimer Innenstadt einen schweren Unfall verursachte, hat die vierte Strafkammer am Landgericht Mannheim am Dienstag einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern verurteilt. Aufgrund seiner schizophrenen Erkrankung war der Mann zum Unfallzeitpunkt schuldunfähig. Die Richter unter Vorsitz von Bettina Krenz ordneten die Behandlung in einer psychiatrischen Klinik an.

"Für Sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt", gab die Vorsitzende Richterin dem 27-Jährigen mit auf den Weg. Die Behandlung in einem engen Gerüst soll ihm Halt geben. "Dann ist vielleicht auch der Berufswunsch als Musiker noch machbar", so Bettina Krenz. Auch der sachverständige Gutachter Hartmut Pleines befürwortete einen geordneten Lebenswandel in Verbindung mit Behandlung und Medikation durch das Pfalzklinikum Klingenmünster.

Er hatte drei psychotische Symptome bei dem jungen Mann festgestellt. Da diese weder durch organische Störungen wie einen Hirntumor noch durch übermäßigen Drogenkonsum ausgelöst worden seien, bliebe nur eine paranoide Schizophrenie und damit die Schuldunfähigkeit als Diagnose.

Der 27-Jährige war am Nachmittag des 26. November in das Familienauto vor der elterlichen Wohnung gestiegen und befand sich auf der Flucht: "Er hatte den Eindruck, dass seine Familie ihn umbringen will", berichtete der Gutachter aus den Gesprächen mit dem Beschuldigten.

Ziellos sei er durch die Gegend gefahren, war in Kaiserslautern und Mainz, ehe er - aus einer Laune heraus - nach Mannheim fuhr. Als er eine Polizeistreife sah, sei er in Panik geraten und habe Gas gegeben.

Mit über 100 Stundenkilometern raste er entgegen der Fahrtrichtung über den Luisenring, wo am späten Abend zum Glück nur noch wenig Verkehr war. Nach dem Zusammenstoß mit einem Laternenmast beendete ein Baumstamm vor der Kurpfalzbrücke die wilde Fahrt.

Es sei ein Wunder, dass der 27-Jährige den Unfall nahezu unverletzt überstand, so die Richterin. Sie erinnerte an die Aussage von zwei Polizisten: "Wir haben nach Toten gesucht", erzählten die Beamten angesichts des zerstörten Autos.

Die ersten Anzeichen der Krankheit hätten sich nach dem Abitur im Jahr 2012 angedeutet, berichtete der Gutachter. "Da begann die Vorläufersymptomatik. Er hatte depressive Verstimmungen, eine Abschwächung von Initiative und Spontanität." In einem Alter, das eigentlich von Neugier und Initiative geprägt sein solle.

Richtig ausgebrochen sei die Krankheit aber erst sechs Jahre später. "Da kamen die ersten Anzeichen von Wahnvorstellungen", so Pleines. Der Mann habe geglaubt, Nachbarn und Familie bespitzelten ihn. Auch Stimmen und Geräusche habe er gehört, verbunden mit dem Gefühl, ihm seien Gedanken eingepflanzt worden. Alles zusammen ergebe das Krankheitsbild, so der Gutachter.

Trotzdem stellte Hartmut Pleines dem jungen Mann eine relativ günstige Prognose. Immerhin habe er sich direkt nach dem Unfall freiwillig in Behandlung begeben. Bis zur Verhandlung wurde er im geschlossenen Vollzug des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden in Wiesloch behandelt. Verteidiger Helmut Schneider aus Kaiserslautern schwebte für seinen Mandanten eine andere Behandlung vor. Er skizzierte eine Wohngruppe des Pfalzklinikums in Kaiserslautern und eine ambulante Behandlung durch das Expertenteam aus Klingenmünster. Staatsanwalt Max Hellmann schlug zudem regelmäßige Kontrollen auf Drogen und Alkohol vor.

Forderungen, denen sich die Verteidigung und die Richter am Ende anschlossen. So wurde zwar die Unterbringung angeordnet, der Vollzug jedoch auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Eine der Bewährungsauflagen betrifft die Behandlung, die unverzüglich aufgenommen und nachgewiesen werden muss.