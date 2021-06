Mannheim. (dpa) Bei einer Auseinandersetzung in seiner Gaststätte an der Ecke Mittelstraße und Pumpwerkstraße ist der Wirt lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hatten den 43-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag kurz nach 2 Uhr entdeckt und Hilfe geholt, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann bei der Auseinandersetzung schwere Kopfverletzungen erlitten, hieß es. Der oder die Täter seien noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.