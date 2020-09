ven. Noch sind die Freiflächen von Cafés, Gaststätten und Restaurants in der warmen Spätsommersonne gut besucht. Nach Sonnenuntergang gegen 19.30 Uhr sinkt die Temperatur aber schnell. Über die Aufstellung von Terrassenheizstrahlern, den so genannten Heizpilzen, machen sich die Gastronomen in Mannheim aber keine Gedanken. Immerhin: "Die Nutzung von Heizstrahlern ist in Mannheim nicht verboten", heißt es aus dem Rathaus.

Mal sind es Bierbänke mit Rückenlehne, mal kleine Bistrotische für zwei bis drei Personen. Hin und wieder sind auch kleine grüne Nischen entstanden – in Mannheim spielt die Außengastronomie nach dem Lockdown eben eine große Rolle. Schnell und unbürokratisch hat die Verwaltung den gebeutelten Gastronomen Gehsteige und Parklücken zur Verfügung gestellt. Denn vor allem mit den Abstandsregeln und bei mehr als 40 Grad war im Sommer allein mit Innenflächen kein Geschäft zu machen. "Ohne die Terrasse hätten wir zumachen können", erklärt Mircea Kroll, Geschäftsführer der Gaststätte "Zentrale", wo die Bestuhlung auf dem Kapuzinerplatz in jedem Jahr bis Ende Oktober zum Stadtbild gehört. Heizstrahler, wie im benachbarten Starks, gab es dort aber noch nie und soll es auch in diesem Winter nicht geben.

Obwohl die Erlaubnis dazu da wäre. Zuletzt hatten die Grünen vor zwölf Jahren im Hauptausschuss aus Umweltgründen ein Verbot im öffentlichen Raum angestrebt, das Quorum bei den Mehrheitsverhältnissen jedoch nicht erreicht.

Zwei Ecken weiter hat Ediz Tyrbedari vor seinem Café und Bistro "Novus" eine kleine Plattform für 20 Sitzplätze gezimmert. Seine Genehmigung dafür läuft, wie die gesamte Sondergenehmigung, bis zum 31. Dezember. Tyrbedari hofft vor allem auf einen milden Herbst, denn Heizpilze will er nicht aufstellen. Dabei treiben ihn weniger Genehmigung oder Kosten um, sondern einfach die bestehende Fläche. "Entweder ich habe dann keinen Platz mehr, wo sich die Leute hinsetzen können, oder es gibt auf dem Gehweg keinen Platz mehr, an dem zum Beispiel ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl vorbeikäme", sagt er und verweist auf die jetzt schon beengten Verhältnisse, mit denen er kein Einzelfall ist.

Über eine Verlängerung der Sondergenehmigung über das Jahresende hinaus sei derzeit noch nicht entschieden, heißt es aus dem Rathaus. Ob die Gastronomen die Quadratestadt also nur für einen Sommer in ein großes Straßencafé umgewandelt haben, bleibt also offen – egal ob mit oder ohne Heizpilz.