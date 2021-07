Mannheim. (RNZ/oka) Es tut sich was am ehemaligen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gebäude in N 7. Um das Gebäude an der Kunststraße steht ein Bauzaun. Fußgänger müssen daher die Straßenseite wechseln, die Kunststraße ist verengt. Die Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe (D&S), die das Gebäude zum Jahreswechsel gekauft hat, gab am Donnerstag erste Details zum geplanten Umbau bekannt. Demnach bleiben nur Erdgeschoss und Keller strukturell erhalten, der Rest wird neu gebaut.

Jetzt haben die vorbereitenden Arbeiten begonnen: Das Gebäude wird von Materialien befreit, die nicht zum regulären, sortenreinen Bauschutt gehören, dann erfolgt die Entkernung und genauere Untersuchung der Bausubstanz, sowie im Anschluss der Rückbau der oberen Stockwerke. Über das Aussehen und den Nutzungsmix will D&S auf Basis der Bestandsuntersuchungen bis Herbst klare Vorstellungen gewinnen.

Mit der grundlegenden Neugestaltung von N 7 hat das Unternehmen die Architekten Blocher Partners aus Stuttgart und Mannheim beauftragt. Das von Dieter und Jutta Blocher gegründete Architekturbüro hat in Kooperation mit D&S das Stadtquartier Q6/Q7 entwickelt. "N 7 befindet sich nicht nur in einer der bekanntesten Mannheimer Lagen, die Gebäudestruktur macht zudem zu einem großen Teil viele Nutzungen möglich", erklärt Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter der D&S Unternehmensgruppe. "Vom Architekten sind deshalb ein hohes Maß an Kreativität, aber natürlich auch Solidität in der Planung und Ausführung gefragt. Deshalb haben wir uns gern für Dieter Blocher und sein Team entschieden, mit dem wir schon in Q 6/Q 7 so erfolgreich zusammengearbeitet haben."

Bis klar ist, wie N 7 aussehen könnte, werden noch einige Wochen vergehen. "Wie viel genau wir von der Bausubstanz der oberen Geschosse über dem EG abtragen werden, lässt sich heute noch nicht sagen", erläutert Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der verantwortlichen Tochterfirma D&D Städtebau GmbH. Fahrstuhlschächte könnten eventuell stehen bleiben. Das richte sich jedoch danach, welche Qualität die Mauerwerke noch haben und wie diese sich in die künftige Architektur integrieren lassen. "Wenn alles reibungslos läuft, und das Gebäude keine Überraschungen für uns bereithält, könnte der Abbruch im Frühherbst beginnen."

Mitte oder Ende Herbst sollen dann sowohl Architektur als auch Nutzungsanteile im Gebäude feststehen. Einzelhandelsflächen werden dabei nur im Erdgeschoss und Untergeschoss eine Rolle spielen, der Großteil des Gebäudes soll in Wohnraum umgewandelt werden, gefolgt von Büro- und Praxisflächen.

Schon jetzt sichtbar: Die Kunststraße ist auf drei Meter verengt worden. Um Passanten, Anwohner, Radler und Autofahrer vor den beginnenden Bauarbeiten zu schützen, wurde bereits ein Bauzaun gestellt. Fußgänger können ab sofort nur noch den Gehsteig bei O 7 nutzen. "Sobald uns die aktuellen Untersuchungen Klarheit über die Details der Gebäudesubstanz verschafft haben, werden wir sehr zügig auch auf die direkten Nachbarn und angrenzenden Geschäfte und Unternehmen zugehen", verspricht Heinz Scheidel. "Transparenz ist uns sehr wichtig. Wir wollen dann nicht nur unsere Vorstellungen präsentieren, sondern insbesondere auch darüber informieren, wann was auf der Baustelle passiert", versichert der geschäftsführende Gesellschafter.