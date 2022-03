Mannheim. (alb) Die Innenstadt muss auch künftig für die Unternehmer erreichbar bleiben – das ist die Kernforderung der Wirtschaftsvertreter für den am Freitag, 11. März, startenden Verkehrsversuch. Und darin sei man sich bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Peter Kurz auch einig gewesen, teilte die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in einer Stellungnahme mit. "Viele Firmen leiden noch immer erheblich unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nun ist eine Erholung in Sicht, und der anstehende Versuch darf den Zielverkehr in die Innenstadt nicht behindern", sagte IHK-Präsident Manfred Schnabel. Gleichzeitig legte er Wert darauf, dass der Durchgangsverkehr weiträumig um die City herumgeleitet wird.

Kurz sagte, es sei der Stadtverwaltung ein wichtiges Anliegen, Mannheim als überregionalen Einkaufs- und Erlebnisstandort mit dem Verkehrsversuch zu stärken. "Jeder, der in die Innenstadt möchte, wird auch in Zukunft mit allen Verkehrsmitteln die Möglichkeit zu haben", versprach er. Mit dem Langzeittest wolle man durchfahrende Fahrzeuge aus der Stadt halten und damit die Erreichbarkeit verbessern. Die direkte Verkehrslenkung in die Parkhäuser und die damit verbundene stärkere Nutzung werde helfen, unnötige Touren zu vermeiden, so Kurz.

Der Verkehrsversuch startet in mehreren Etappen. Zunächst wird am 11. März die Fressgasse in Höhe der Breiten Straße mit der bereits vorhandenen Schranke für Kraftfahrzeuge unterbrochen. Knapp 1,7 Kilometer Straßenraum soll für Fußgänger grüner gestaltet werden. In einem ersten Bauabschnitt entsteht eine neue Fußgängerzone in der Fressgasse auf einer Länge von rund 140 Metern. Als weitere Maßnahme wird bis Anfang April die Marktstraße zur Fahrradstraße umgewandelt. Und auch in der Kunststraße wird der Durchgangsverkehr unterbrochen.

Für Radler werden hierzu bis Ende April zwei Verkehrsinseln zur Aufteilung der Spuren errichtet. Die Spur für Autofahrer wird verengt. In einem letzten Schritt werden in der Kurpfalzstraße bis Anfang Mai sogenannte Leitschwellen im Gleisbereich eingebaut, die die Durchfahrt in der Kunststraße Richtung Wasserturm verhindern. Stattdessen kann der Verkehr Richtung Schloss abfließen.