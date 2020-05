Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der südliche Teil des Alten Messplatzes, durch die Dammstraße vom Hauptplatz getrennt, ist ein städteplanerisches Sorgenkind – nicht erst seit 2011 der Alte Bahnhof abbrannte. Mit dem Bau des Forums für deutsche Sprache könnte sich das ändern. Für das Projekt gibt es eine breite Zustimmung von den Fraktionen des Gemeinderats. Sie befürworteten den Standort und erhoffen sich eine Aufwertung für das Quartier und eine Optimierung der Verkehrsführung rund um den Alten Messplatz.

Das im Quadrat R5 angesiedelte Leibniz-Institut für deutsche Sprache (IDS) möchte bereits seit mehreren Jahren eine Ausstellung rund um die deutsche Sprache realisieren. Themen sollen auch die Entwicklung und Vermittlung der deutschen Sprache sein. Regelmäßige Veranstaltungen gehören ebenfalls zum Konzept des Forums für deutsche Sprache. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft wird das IDS von Bund und Land getragen. Der Stadt Mannheim entstehen keine Kosten, sie würde lediglich das Grundstück über Erbpacht zur Verfügung stellen.

Der mehrgeschossige Bau soll auf dem Areal entstehen, das direkt an den Lidl-Markt angrenzt, momentan wird es als Parkplatz genutzt. Wie das Gebäude genau aussehen soll, ist noch unklar. Ein Architektenwettbewerb wird darüber entscheiden. Dass gegenüber der Alten Feuerwache eine Bildungseinrichtung entstehen soll, ist schon länger eine Vision der Stadtplaner. Nachdem die Idee, am südlichen Alten Messplatz die neue Stadtbibliothek zu errichten, vor ein paar Jahren am Widerstand der CDU und der Grünen scheiterte, wird sie nun doch Wirklichkeit. Sie soll mit dem Marchivum in der Neckarstadt und der Abendakademie am anderen Neckarufer ein Bildungsdreieck formen.

Die Fläche direkt am Brückenkopf ist aufgrund des Baumbestands zu klein, deshalb soll das Forum neben dem Discounter gebaut werden. Das nährt in Stadtrat Reinhold Götz (SPD) den Traum nach "einem schönen Biergarten, wie wir ihn einmal hatten". Mit dieser Hoffnung ist er nicht allein. Nicht nur Mannheimer trauern dem Biergarten mit Blick auf den Neckar nach, der sich einst auf der Terrasse des Alten Bahnhofs befand. Die Idee, die Gastronomie wieder zu beleben, ging mit dem Brand des Gebäudes aber zunächst in Flammen auf. Im Jahr 2015 öffnete ein Eisenbahnwagen-Biergarten, doch der ging vier Jahre später pleite. Die Chance, dass mit dem Forum für deutsche Sprache die Gastronomie zurückkehrt, steht überaus gut.

Der Neubau soll weder das seit 2010 auf dem Platz beheimatete Einraumhaus zur Förderung zeitgenössischer Kunst noch den "Alter" tangieren. Bei Letzterem handelt es sich um ein Projekt der lokalen Stadterneuerung für die Neckarstadt-West. Bewohner können dort verschiedene Sportarten betreiben. Auch kulturelle Veranstaltungen finden statt. Ein kleines Kiosk übernimmt die Bewirtung. Das beides erhalten werden kann, freue die SPD, so Götz. Für seine Fraktion sei das Forum für deutsche Sprache ein "weiterer Magnet für die Neckarstadt".

Auch die Grünen sehen in dem Projekt eine Aufwertung für den Stadtteil. "Wir begrüßen den Baumerhalt", betonte Fraktionssprecherin Melis Sekmen. Beim Bau solle so wenig wie möglich versiegelt und ein freier Zugang zum Neckar geschaffen werden. Sie plädierte für eine Bürgerbeteiligung bei der Platzplanung. Zudem hoffe man auf eine möglichst autofreie Verbindung der beiden Platzteile, die momentan durch die Dammstraße getrennt werden.

Die aktuelle Verkehrsführung um die Alten Messplatz, die Auto-, Straßenbahn-, Rad- und Fußgängerverkehr unter einen Hut bringt, ist sehr komplex. Gerade im Bereich der Dammstraße erhoffen sich SPD und Grüne jetzt Verbesserungen – vor allem für Radfahrer und Fußgänger.

Die Liberalen sprachen sich ebenfalls für das Projekt an dieser Stelle aus. Ob das Forum für deutsche Sprache aber tatsächlich einen Nutzen für die Anwohner habe, lasse sich jetzt noch nicht absehen, so Birgit Reinemund. "Dafür haben wir einfach noch zu wenig Information, was in dem Haus dann genau passiert."