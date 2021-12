Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Mal haben Frauen am Mittwoch und Donnerstag Polizisten angegriffen. Das teilen die Beamten mit.

Am frühen Donnerstagmorgen leistete eine 19-jährige Frau in der Neckarstadt massiv Widerstand gegen Polizisten und griff die Beamten gar tätlich an. Zwischen der 19-Jährigen und ihrem Freund war es in deren Wohnung in der Hohwiesenstraße gegen zwei Uhr morgens zu einem lautstarken Streit gekommen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Frau wurde zur Ruhe ermahnt.

Nachdem sie dem zunächst nachgekommen war, beleidigte sie die Beamten beim Verlassen der Wohnung mit unflätigen Begriffen und begann anschließend wieder, hysterisch herumzuschreien. Gegen ihre anschließende Festnahme zur Wehr und sperrte sich gegen die Griffe der Polizisten. Sie konnte nur unter erheblichem Kraftaufwand und mit vereinten Kräften von vier Beamten überwältigt werden und mit Handschließen gefesselt werden.

Als sie zum Streifenwagen geführt wurde, biss sie einem der Ordnungshüter in die Hand, der hierdurch eine Verletzung am Finger erlitt. Auch im Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt stellte sie ihr Verhalten nicht ein. In der Arrestzelle konnte sich die aufgebrachte 19-Jährige zunächst beruhigen. Einen Alkoholtest führte sie daraufhin freiwillig durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die folgende Blutentnahme musste jedoch wiederum unter Zwang durchgeführt werden.

Nachdem sich die Frau gegen sechs wieder beruhigt hatte, wurde sie auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs gegen diese sowie wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Am Mittwochabend hatte zuvor ebenfalls in der Neckarstadt eine 45-jährige Frau Polizisten angegriffen. Nachdem die Frau gegen 17.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Untermühlaustraße mit einem Mitarbeiter in Streit geraten und schließlich der Verkaufsräume verwiesen worden war, verständigte der Marktleiter die Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife war die 45-Jährige noch vor dem Laden. Der Aufforderung, sich zu ihrem Fahrzeug zu begeben und den Ort zu verlassen, kam sie auch auf mehrfache Aufforderung nicht nach.

Daraufhin sollte sie schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen sperrte sie sich und versuchte, sich aus den Griffen der Beamten herauszuwinden. Dabei trat sie einem Beamten gezielt gegen das Gesäß und den Rücken und verletzte einen weiteren Beamten in Form von Hautkratzern.

Mit vereinten Kräften gelangt es schließlich, die Frau zum Polizeifahrzeug und anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu bringen. Hier täuschte die aufgebrachte Frau Zusammenbrüche und Atemnot vor. Hinweise auf Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen ergaben sich nicht. Nachdem sich die Frau wieder beruhigt hatte, konnte sie wieder auf freien Fuß entlassen werden.

Gegen die 45-Jährige wird nun wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung ermittelt.